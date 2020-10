सावरकर से जुड़े इंदिरा गांधी के पत्र को शेयर कर BJP सांसद ने पूछा- PM रहते ये लिखा था, क्या TDK के पास है जवाब?

भाजपा के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सावरकर को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपनी बेबाक राय के लिए देशभर में लोकप्रिय स्वामी ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सावरकर की तारीफ वाली एक चिट्ठी शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने पीएम रहते हुए सावरकर के बारे में यह लिखा था, क्या TDK के पास कोई जवाब है?

क्या है स्वामी की चिट्ठी में?: स्वामी ने जिस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया है, उस पर 20 मई 1980 की तारीख पड़ी है। इसमें कहा गया है, “हमें 9 मई 1980 की आपकी चिट्ठी मिली। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण बेटे की जयंती के शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलता की प्रार्थना करती हूं।”

This is what Indira Gandhi wrote as PM. Does TDK have an answer? pic.twitter.com/uUT7LjaMMZ

