लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) 2019 के पक्ष में मतदान करने और राज्य सभा से शिवसेना के वॉकआउट पर भाजपा नेता गदगद हैं। पार्टी के दिग्गज नेता और राज्य सभा सासंद सुब्रमण्यम स्वामी ने शिवसेना की प्रशंसा करते हुए बुधवार (11 दिसंबर, 2019) को ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अपनी हिंदुत्व विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे भाजपा से मतभेद के चलते शिवेसना ने गठबंधन तोड़ लिया और कांग्रेस-एसीपी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई।

राज्यसभा में CAB के खिलाफ ना जाने पर स्वामी ने ट्वीट में लिखा, ‘CAB के मामले में शिवसेना का हिंदुत्व की विचारधारा के साथ टिके रहना अच्छा लगा। समय है भाजपा फिर से शिवसेना से बातचीत शुरू करे।’ राज्य सभा सांसद ने ट्वीट में आगे कहा, ‘शिवसेना ढाई साल के लिए सीएम पद अपने पास रख सकती है।’

उल्लेखनीय है कि 245 (हालांकि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 240 है।) सीटों वाली राज्य सभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और पार्टी को नागरिकता संशोधित बिल पास कराने के लिए सहयोगियों के अलावा दूसरी पार्टियों के समर्थन की भी जरुरत थी। ऐसे में लोकसभा में बिल का समर्थन वाली शिवसेना ने विरोध के संकेत देकर सत्तापक्ष की चिंताएं बढ़ा दीं।

It was good of Shiv Sena to stick with the Hindutva ideology in the matter of CAB. SS did not vote against the CAB. Time to open a channel with SS and win them back. They can keep CM post for 2 1/2 years

