बीजेपी ने कहा वेतन नहीं लेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी बोले- मैं तो रोज जाता था, राष्ट्रपति के कहे बिना कैसे करूं इनकार

बजट सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामा होने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इसे देखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ने भाजपा और NDA के सांसदों द्वारा वेतन न लेने की घोषणा की थी। अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा करने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए रोजाना संसद जाते थे। स्वामी ने कहा, ‘मैं हर दिन (संसद) जाया करता था, ऐसे में यदि सदन की कार्यवाही न चले तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हूं। जब तक वह ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं वेतन नहीं लूंगा।’ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार बाधित होती रही है। कभी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के नाम पर तो कभी पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया। इसके कारण संसद का कामकाज तकरीबन ठप रहा।

I used to go daily, if House didn’t run it isn’t my fault. Anyhow I’m President’s representative, until he says so, how can I say I’ll not take my salary: S.Swamy on Ananth Kumar’s statement, ‘BJP-NDA MPs have decided to not take salaries as Parliament hasn’t been functioning’ pic.twitter.com/q8sX20knq3

— ANI (@ANI) April 5, 2018