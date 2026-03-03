भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए छह राज्यों से नौ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम शामिल है। उन्हें बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। नितिन नवीन के अलावा शिवेश कुमार को बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।

बीजेपी की इस लिस्ट में असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमावर व पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया है।

BJP announces its candidates for the upcoming Rajya Sabha elections.



Nitin Nabin, Shivesh Kumar from Bihar.

Terash Gowalla, Jogen Mohan from Assam.

Laxmi Verma from Chhattisgarh.

Sanjay Bhatia from Haryana.

Manmohan Samal, Sujeet Kumar from Odisha

Rahul Sinha from West Bengal. pic.twitter.com/jM3afnPLLi — ANI (@ANI) March 3, 2026

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन में एक दिन शेष

चुनाव आयोग ने बिहार सहित 10 राज्य की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। अब इस चुनाव के लिए नामांकन में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। तीन और चार मार्च को होली की छुट्टी के कारण नामांकन के लिए केवल पांच मार्च का दिन शेष बचा है।

बिहार से जिन पांच राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद्र गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। इनमें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जनता दल (यूनाइटेड) के, प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह राजद के तथा उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रतिनिधि हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुने गए विधायकों की संख्या के आधार पर पांच में से चार सीटें NDA के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए NDA को तीन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बिहार में बीजेपी दो सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दो सीटें जदयू के पास हैं और पांचवीं सीट को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ की चर्चा तेज है।

सूत्रों के अनुसार, जदयू की ओर से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर ठाकुर तीसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं तो यह जदयू के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि पार्टी ने अब तक किसी नेता को दो से अधिक कार्यकाल नहीं दिया है। (पीटीआई इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: जानिए बिहार में महागठबंधन को कैसे हो सकता है नुकसान?

आरजेडी के पास अब केवल 25 विधायक रह गए हैं। यह आंकड़ा राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या बल से काफी कम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।