अब चिदंबरम की तालिबान प्रमुख के साथ 4 साल पुरानी तस्वीर पर विवाद, बीजेपी ने उठाए सवाल

ऐसा लगता है कि कांग्रेस की परेशानी कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि गुजरात चुनाव में पाकिस्तान दखल दे रहा है। बिना कोई सबूत जारी किए पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वरिष्ठ नेता मणि शंकर अय्यर के दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने चार साल पुरानी फोटो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साल 2013 में निर्मला सीतारमन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तालिबान के संस्थापक मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ के साथ बैठे हुए देखा गया था।

उस समय सीतारमन बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थीं। यह तस्वीर उस समय की है जब जईफ गोवा में एक लेक्चर देने के लिए आया था और उस दौरान वहां तत्कालीन केंद्रीय मंत्री को भी स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस फोटो पर उस वक्त भी बीजेपी ने काफी विवाद किया था अब फिर से इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तस्वीर का बीजेपी गुजरात चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने चिदंबरम को सामने आकर इसपर जवाब देने के लिए कहा है। कोहली ने यह भी कहा कि चिदंबरम को बताना चाहिए कि जिस कमरे में तालिबान प्रमुख मौजूद था, उसमें वे क्यों थे।

At the Thinkfest in Goa: Terror within arms distance? Or with visa given, a welcome guest? pic.twitter.com/s9dJjgjqKP

वहीं कांग्रेस और खुद की आलोचना होता देख चिंदबरम सामने आए और उन्होंने बीजेपी के इस कैंपेन को विचित्र बताया। चिदंबरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का कैंपेन खासकर रविवार को बहुत ही विचित्र होता चला गया। क्या राजनीतिक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए?” बता दें कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। 22 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव नहीं हारना चाहती। यह चुनाव जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है।

The BJP’s campaign in Gujarat in the last few days, especially yesterday, has gone beyond bizarre. Should a political party go to any length to win an election?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 11, 2017