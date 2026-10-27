पंजाब के संगरुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक रैली प्रस्तावित है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही है। पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में राहुल गांधी की रैली को लेकर कहा कि वो आएं न आएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

राहुल गांधी की 4 नवंबर को संगरूर में रैली होने जा रही है। संगरूर जिला मुख्यमंत्री भगवंत का गृह जनपद है। ऐसे में यहां कांग्रेस की रैली काफी अहम मानी जा रही है।

राहुल गांधी को चमकाना चाहते हैं- भाजपा

केवल सिंह ढिल्लों ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, “राहुल गांधी पहले भी आए थे, मैं संगरूर में वहीं था। मुझे पता है राहुल गांधी आएं न आएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी को जो लीडर बनाना चाहते हैं, उसको चमकाना चाहते हैं, लेकिन जिसमें काबिलियत न हो तो वो नेता बन ही नहीं सकता।”

कांग्रेस तो वैसे भी खत्म है- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

आगे उन्होंने कहा, “कांग्रेस के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हैं, कांग्रेस तो वैसे भी खत्म है, आपस में ही इनका लड़ाई-झगड़ा है। ये बस राहुल गांधी को (कांग्रेस) प्रमोट करना चाहते हैं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे पॉपुलर नहीं होगा। राहुल गांधी के विदेश यात्राएं हैं, यहां न रहना, अपने लोगों में न रहना। एक आज आंदोलन कर दिया है फिर बाहर चले जाना हैं। देखो भाजपा भी हारती रही है, उसने कभी ब्लेम नहीं किया। इनका ब्लेम होता है ईवीएम, अब ब्लेम कर रहे एसआईआर पर।”

एसआईआर शुरू से होती आ रही है। कांग्रेस जब जीत जाए तो बोलती नहीं है, जब हार जाए तब कांग्रेस बोलने लग जाती है।

रामलीला मैदान रैली पर कही ये बात

केवल सिंह ढिल्लों ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित INDIA गठबंधन के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, “लोग 1 नवंबर 1984 को पंजाब में हुए नरसंहार को भूले नहीं हैं। अब वे उसी दिन रैली कर रहे हैं। यह सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।”

आप सरकार पर भी बोला हमला

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, “सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया गया, जिससे पंजाब को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में ही लड़ते रहते हैं। पंजाब में जबरन वसूली (रंगदारी) की मांगें की जा रही हैं।”

आगे कहा, “पिछले तीन दिनों में, अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी की पांच घटनाएं हुई हैं और तीन हत्याएं हुई हैं। गैंगवार चल रहे हैं और रंगदारी मांगने का सिलसिला जारी है। क्या विधानसभा में पंजाब की आर्थिक स्थिति, युवाओं के रोजगार, किसानों या नशीले पदार्थों की समस्या पर कोई चर्चा हुई? यह उनका आखिरी सत्र था, और लोगों को बहुत उम्मीदें थीं।”

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पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्र से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई। प्रस्ताव में पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक श्रद्धालुओं की बिना रुकावट पहुंच पक्का करने की अपील की गई। इस रास्ते को सिख समुदाय की आस्था और साझी धार्मिक विरासत का प्रतीक बताया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से पाकिस्तान सरकार से बात करने की अपील की गई ताकि गुरुद्वारा दरबार साहिब तक ‘संगत’ की सुरक्षित, बिना परेशानी और बिना रुकावट आवाजाही पक्की हो सके। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें