Captain Smit Machchhar News: बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी पर चुप क्यों है? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कहा कि जब पूरा देश पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की सराहना कर रहा है, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर चुप्पी साधी हुई है।

गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से बात की, 140 करोड़ भारतीय उनके साहस को सलाम कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

भाटिया ने कहा, “लेकिन सवाल है राहुल गांधी चुप क्यों?, सोनिया गांधी चुप क्यों?, प्रियंका गांधी चुप क्यों?”

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया ने कहा, “एक भारतीय ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। कम से कम उसके लिए दो शब्द तो निकलने चाहिए थे। क्या यही है चुनिंदा संवेदना?”

🇮🇳 Captain Smit Machchhar जी पर देश को गर्व है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की। 140 करोड़ भारतीय उनके साहस को सलाम कर रहे हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।



लेकिन सवाल है

राहुल गांधी चुप क्यों?

सोनिया गांधी चुप क्यों?

प्रियंका गांधी चुप क्यों?… pic.twitter.com/9GolSixAwW — Gaurav Bhatia गौरव भाटिया 🇮🇳 (@gauravbhatiabjp) October 2, 2026

भाटिया ने कहा कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और आतंकी का धर्म देख रही है। उन्होंने कहा कि क्या इसीलिए उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना या उनके साहस की प्रशंसा करना भी जरूरी नहीं समझा?

कैप्टन मच्छार का चल रहा इलाज

कैप्टन स्मित मच्छार का यूएई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि ‘मोहब्बत की दुकान’ की बात करने वालों से देश पूछ रहा है जब भारत के वीर बेटे को आपके समर्थन की जरूरत है तो आपकी दुकान में इतनी खामोशी क्यों है?

बुधवार को दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में को-पायलट ने मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे।

पीएम मोदी ने की मच्छार से बात

पीएम नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती मच्छार से फोन पर बात की। मच्छार ने वीडियो कॉल पर प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जब भी वह संकट में होते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन मच्छार की बहादुरी, सूझबूझ और धैर्य की सराहना करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी दूसरों की जान लेने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।

यह भी पढ़ें- ‘उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी’

फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमले के मामले में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, घटना की तस्वीर साफ होती जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।