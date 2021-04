दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर लोगों को ऑक्सीजन टैंकर की जानकारी देने को कहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा अलग अलग अख़बारों में ऑक्सीजन टैंकर के लिए विज्ञापन दिए जाने पर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।

भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार, आज देश भर के अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन देकर ऑक्सीजन टैंकर मांग रही है। आम जनता के पास ऑक्सीजन टैंकर होते हैं ? CM साहब,अगर वाकई दिल्ली की चिंता होती तो ना इतने देर से जागते और ना ये ढोंग करते। सीधा टैंकर सप्लायर से बात करते। इसलिए जनता के पैसे की बर्बादी बंद कीजिए।

CM Kejriwal, in his newspaper ad across the country has asked common man to let him know if they have oxygen tanker, till then he will finish another photo shoot for next ad. While he could directly called the suppliers or do a google search he found another opportunity of ad. https://t.co/raYBwVrZvm

