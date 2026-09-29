पंजाब में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते 18 सितंबर 2026 को पठानकोट से शुरू की गई बीजेपी की ‘नशा मुक्त यात्रा’ बुधवार (30 सितंबर 2026) को समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जालंधर में एक महारैली को संबोधित करके इस यात्रा को समाप्त करेंगे।

करीब 13 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में बीजेपी ने राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर किया और लगभग 4 हजार किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान बीजेपी की यह यात्रा चार रास्तों से होकर गुजरी। LPU में बवाल के बीच अमित शाह बुधवार को जालंधर में महारैली को संबोधित करके इस यात्रा को समाप्त करेंगे।

कहां होगी अमित शाह की यह रैली?

एलपीयू में घमासान के बीच अमित शाह की यह महारैली NH-44 के किनारे परागपुर इलाके में होगी जो लगभग 60-65 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें 20 एकड़ से अधिक जगह पार्किंग के लिए रखी गई है। BJP सूत्रों ने कहा कि पूरे पंजाब से 2000 से अधिक बसों से समर्थकों के आने की उम्मीद है जिसमें दोआबा इलाके से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है।

कहां-कहां से शुरू हुई थी यह यात्रा?

पंजाब में बीजेपी की यह यात्रा 18 सितंबर को पठानकोट के माधोपुर से शुरू हुई थी। इसे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद दूसरी यात्रा को 19 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से हरी झंडी दिखाई थी, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 20 सितंबर को फाजिल्का से तीसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं चौथी यात्रा 21 सितंबर को तलवंडी साबो से शुरू हुई थी, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई थी।