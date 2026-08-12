जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक भाजपा नेता के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नेता ने एक ठेकेदार से पैसे की मांग की और भुगतान न करने पर उन्हें लोक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लेने की धमकी दी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके सैयद शौकत गयूर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद, भाजपा ने सैयद शौकत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक उन्हें सभी संगठनात्मक पदों और जिम्मेदारियों से निलंबित कर दिया।

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में मोहम्मद यासीन गनी ने सैयद शौकत पर उनके और उनके ड्राइवरों के काम में दखलंदाजी करने, उन्हें धमकाने और काम जारी रखने की अनुमति देने की शर्त के रूप में रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया।

शौकत ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की

शिकायत में कहा गया है, ‘शिकायतकर्ता काम के लिए मिट्टी निकालने और ट्रांसपोर्ट करने के काम में लगा हुआ है। उक्त काम सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा है। शिकायतकर्ता पर बार-बार दबाव डाला जा रहा है कि वह आरोपी को गैरकानूनी भुगतान करे। कई मौकों पर, आरोपी ने शिकायतकर्ता से वसूली के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की और यह जताने की कोशिश की कि जब तक शिकायतकर्ता उसकी मांग पूरी नहीं करता, वह उसे अपना वैध काम जारी रखने नहीं देगा।”

शिकायत में कहा गया है कि सैयद शौकत ने लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की धमकी का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को डराने-धमकाने और उसे अपनी गैरकानूनी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करने के साधन के रूप में किया। शिकायत में कहा गया है, “आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी है कि अगर शिकायतकर्ता उसकी अवैध मांगों को पूरा करने में विफल रहता है तो वह अपने पद/प्रभाव का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता के खिलाफ पीएसए (सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम) लगवा देगा।”

पुलिस एफआईआर में आगे लिखा है कि शिकायतकर्ता को पिछले साल नवंबर में आरोपी को 50,000 रुपये और 4000 रुपये की दो किस्तों में 54,000 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद शौकत पर गलत तरीके से बंधक बनाने, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

भाजपा ने सैयद शौकत गयूर को पुलवामा जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया

भाजपा ने सैयद शौकत गयूर को पुलवामा जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। एफआईआर में लिखा है, “जम्मू-कश्मीर भाजपा की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील सेठी के सुझावों पर और मध्य प्रदेश के जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा (सीए) और जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव मोहम्मद अनवर खान से परामर्श के बाद, इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, पुलवामा भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में दर्ज एफआईआर के मद्देनजर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है।”

अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम रूप दिए जाने तक इंजीनियर सैयद शौकत गयूर को तत्काल प्रभाव से पुलवामा जिला अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों और जिम्मेदारियों से निलंबित किया गया है। भाजपा ने कहा है कि पार्टी सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था पूर्व सैनिक

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पूर्व सैनिक की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसियों से संपर्क में था और पैसे के बदले सेना की गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करता था। हाई कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर प्रकृति का माना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें