एक तरफ भाजपा के नेता दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर किसानों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं तो वहीँ दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के विधायक राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बिजली बिल ना माफ़ करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा था कि अन्नदाताओं के द्वारा बिल ना चुकाए जाने पर कनेक्शन काट लिए जायेंगे।

दरअसल बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी भाजपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन के शुरू होते ही भाजपाई विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा किया। बीजेपी यह मांग कर रही है कि फ़िलहाल किसी भी किसान या आम ग्राहक के बिजली कनेक्शन को ना काटा जाए। हालाँकि विधानसभा में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सदस्यों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब तक इसपर पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती है और कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है तब तक किसी भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन को नहीं काटा जाएगा।

Deputy CM Ajit Pawar informs the Maharashtra Assembly that the state government has decided to stop disconnecting farmers’ power connection for unpaid power bills. He also tells the House that a Government Resolution has been issued in this regard. https://t.co/U4Esr6mHcp

— ANI (@ANI) March 2, 2021