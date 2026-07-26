पंजाब का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की राज्य में सक्रियता बढ़ती जा रही है। सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और इस दौरान वह भगवा पगड़ी पहने नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी के सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बनकर उभर रहे हैं।

सैनी कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा का इतिहास एक जैसा है और पंजाब में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इससे राज्य को बहुत फायदा होगा।

सैनी समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है और पंजाब के कुछ इलाकों विशेषकर दोआबा, पुआधी के इलाकों में इस समुदाय की अच्छी मौजूदगी है। सैनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।

हरियाणा में बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी।

मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं सैनी

नायब सिंह सैनी किसान परिवार से आते हैं और चंडीगढ़, अंबाला के इलाकों में बोली जाने वाली पुआधी बोली बोलते हैं। इसके जरिये वह मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सरल स्वभाव और हंसी मजाक की शैली से वह लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।

हरियाणा पंजाब से निकलकर ही 1966 में अलग राज्य बना था। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। हरित क्रांति की वजह से पंजाब भारत में अन्न का भंडार बना और उसने इस मामले में हरियाणा को काफी पीछे छोड़ दिया। पंजाब उग्रवाद से काफी त्रस्त रहा और इससे राज्य का विकास रुक गया।

हरियाणा ने की तेजी से तरक्की

हरियाणा को दिल्ली के नजदीक होने का लाभ मिला। गुरुग्राम देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक बना और राज्य में मानेसर और फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र बने। इस वजह से कृषि प्रधान राज्य से बदलकर हरियाणा उद्योग और सेवाओं पर आधारित राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा। हरियाणा ने अपनी शासन व्यवस्था को डिजिटल बनाया, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश किया और 24 फसलों पर एमएसपी देने का भी ऐलान किया।

सैनी जब पंजाब में होते हैं तो वह कहते हैं कि बीजेपी का शासन किसी भी राज्य में बदलाव ला सकता है। सैनी की पंजाब के कई प्रभावशाली धार्मिक संगठनों से अच्छे संबंध हैं। इनमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शामिल हैं।

नायब सिंह सैनी बताते हैं कि उनकी मां कुलवंत कौर पंजाब से हैं और वे हमेशा से सिख गुरुओं का आदर करते रहे हैं।

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पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह सवाल उठता है कि पार्टी पंजाब में जट्ट सिख समुदाय पर फोकस क्यों कर रही है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।