क्यों सभी चाटुकार हाय-तौबा कर रहे हैं? कांग्रेस चाहती है उनके लिए कानून अलग हो: भाजपा

Rahul Gandhi Disqualified: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री जी के सरनेम के साथ अपशब्द जोड़ा था।

BJP on Rahul Gandhi:केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। (फोटो सोर्स: @BJP4India)

