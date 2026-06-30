केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। इस बीच पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पार्टियां देश के लिए ठीक नहीं हैं।

नितिन नवीन ने कहा, “जिस प्रकार से देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, यह देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह देश को टुकड़े करने वाले लोग हैं। देश के टुकड़े करने वाले गैंग को सबक सिखाने का काम बीजेपी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा सम्मान से लहरा रहा है और हम घूम रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता की ही देन है। यह भाजपा कार्यकर्ताओं की ही देन है कि आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।”

कांग्रेस सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना

नितिन नवीन तेलंगाना दौरे पर हैं और नगर निगम चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए पार्टी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसके अलावा तेलंगाना में 9 भाजपा जिला कार्यालय का नितिन नवीन ने उद्घाटन भी किया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने कहा कि इन लोगों ने शासन को लंबे समय तक सत्ता में रहकर केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बनाया। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं।

नितिन नवीन ने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वहां पर संघर्ष और त्याग किया और अब वहां पर कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भगवा विचारधारा मजबूत हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब तेलंगाना भी भगवामय होगा।

राष्ट्रीय हितों से कांग्रेस ने किया समझौता- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने कहा कि बीआरएस सरकार को सत्ता में हटाने की भाजपा की निर्णायक भूमिका रही, लेकिन राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल गया। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का भी आरोप लगाया। नितिन नवीन ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट और अराजक सरकार करार दिया।

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जून के आखिर तक अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे अहम राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन राज्यों का ध्यान रखा जाएगा। पढ़ें पूरी खबर