स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने अपना बयान जारी किया और कहा कि SIR से जुड़ा हर फैसला पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था।
इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एसआईआर के मामले पर जनता को गुमराह करने की विपक्ष की कोशिश का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है।
संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया- नितिन नवीन
आगे उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि एसआईआर से जुड़ा हर फैसला पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। फिर भी कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत झूठ के आधार पर आरोप लगाए और हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया।
आगे नितिन नवीन ने लिखा, “उनका (विपक्ष) दोहरापन साफ दिखता है। जब यही चुनावी प्रक्रिया कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जीत दिलाती है जैसे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, तो वे इसकी विश्वसनीयता को फौरन मान लेते हैं। लेकिन जब कहीं और जनता का फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो वे उन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं जो चुनाव कराती हैं। लोकतंत्र का सम्मान चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता।”
आगे उन्होंने विपक्ष से माफी की मांग करते हुए कहा, “जीत और हार लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन सम्मानित संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का सहारा लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए बार-बार भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर किया है, उन्हें देश के सामने ईमानदारी से जवाब देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।”
कांग्रेस ने किया था पलटवार
इधर कांग्रेस ने आयोग के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि वे अब नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के दावों का खंडन नहीं किया बल्कि एक गोलमोल जवाब दिया जो जेनजी वोटरों को जानबूझकर निशाना बनाने से संबंधित सवालों का जवाब देने से बचता है।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने और एसआईआर को निलंबित करने की मांग करते हुए कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त को लगता है कि वह नौकरशाही और प्रोटोकॉल की आड़ में छिप सकते हैं। उनका असली चेहरा सामने आ चुका है और अब वे डरे हुए हैं क्योंकि पूरा देश उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहता है। एसआईआर को तुरंत रद्द करना चाहिए। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्ताफे या उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है।”
आयोग ने दी थी सफाई
दरअसल दोपहर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी ने बैठक की और उसके बाद आयोग की ओर से मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा गया कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग या आईटी डिवीजन के किसी पॉलिसी मामले से नहीं, बल्कि आयोग में डेपुटेशन पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। संबंधित अधिकारी की ओर से जारी काम के बंटवारे के आदेश असल में दो आयुक्तों के आदेशों के बाद लागू नहीं किए गए थे और DEC की ओर से IT डिवीजन की निगरानी का अधिकार कभी वापस नहीं लिया गया था।
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया बीजेपी को बंगाल में चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए की गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें