बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जून के आखिर तक अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे अहम राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन राज्यों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा नितिन नवीन पार्टी की सबसे बड़ी फैसले लेने वाली बॉडी, पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी फिर से गठित कर सकते हैं। एक सूत्र ने कहा कि नई टीम में नए और युवा चेहरों के साथ-साथ अनुभवी लोगों का भी मिश्रण होगा।

सरकार ला सकती है परिसीमन बिल

नितिन नवीन ने जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन विधानसभा चुनावों की वजह से वे अपनी टीम को नहीं बना पाए थे। सरकार के दो साल पूरे होने पर कैबिनेट में फेरबदल की भी अटकलें हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार जुलाई-अगस्त में होने वाले मॉनसून सेशन में कुछ बिलों पर फिर से विचार करने वाली है। सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर परिसीमन बिल होगा, जो लोकसभा में पास नहीं हो सका। NDA सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन (131वां अमेंडमेंट) बिल 2026 अप्रैल में लोकसभा में बहुमत से कम रह गया था।

सूत्रों ने बताया कि अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद सरकार ने बिलों के लिए ज़रूरी समर्थन पाने की कोशिशें शुरू कर दीं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके को करारा झटका देने वाले चुनावों के बाद सरकार ने दोनों पार्टियों से संपर्क किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने 1 जून को रिपोर्ट किया था कि सरकार के अंदर कानून को फिर से लाने और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल लाने की कोशिशें चल रही हैं।

DMK से बातचीत

सूत्रों ने कहा बीजेपी नेता डीएमके नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने साफ़ तौर पर सरकार से बिल को दक्षिणी इलाके के लिए मंज़ूर बनाने के लिए फिर से बनाने को कहा। वहीं TMC में बगावत ने एनडीए गठबंधन को उम्मीद दी है। सूत्रों के मुताबिक डीएमके केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देने को तैयार है।

टीएमसी के बागी सांसदों से बीजेपी की बात

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “अगर हमें मेजोरिटी मिलती है, तो हम इसे पास कराने के लिए तुरंत बिल लाएंगे।” सोमवार को कुछ टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में बीजेपी से संपर्क किया और पता चला है कि नए ग्रुप ने इस ज़रूरी कानून के लिए NDA सरकार को समर्थन देने की इच्छा जताई है। चूंकि टीएमसी के लोकसभा में 28 सदस्य हैं, इसलिए बागी गुट के पास कम से कम 20 सांसद होने चाहिए ताकि उसे एक अलग गुट के तौर पर पहचान मिल सके और अयोग्यता से बचा जा सके।

जब अप्रैल में लोकसभा में परिसीमन बिल पर बात हुई, तो INDIA गठबंधन ने कांग्रेस, डीएमके (22) और टीएमसी के 230 सांसदों के साथ मिलकर इसके खिलाफ वोट किया था। विपक्ष ने बिल पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने लोकसभा के विवादित विस्तार और महिला आरक्षण एक्ट को लागू करने से जोड़ा है और दक्षिणी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को कमतर आंकने का डर जताया है।