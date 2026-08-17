BJP New National Team List: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया गया है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। साथ ही इस टीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी गई है। वहीं भाजपा केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे को बनाया गया है। शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बनाया गया है। राजेश मंगल को राष्ट्रीय सयुंक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा की टॉप लीडरशिप में लौट आईं हैं। आज दोपहर जारी एक नोटिफिकेशन में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का भी नाम शामिल है। इस सूची में छह महिलाएँ हैं, जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और रेखा वर्मा शामिल हैं।

13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में किन-किन का नाम?

नितिन नवीन की टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जय पंडा, डी पुरनदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी, भारती प्रवीन पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराज, तारिक मंसूर, मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

BJP ki nayi team ki poori list https://t.co/AbuC7fj5rE pic.twitter.com/BsErTv35IY — Naina Gupta (@NainaChilli) August 17, 2026

स्मृति ईरानी बनी राष्ट्रीय महासचिव

इसके अलावा, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विपल्ब कुमार देब, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।

11 नेता बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव

भाजपा ने कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, डॉ भोला सिंह, डॉ प्रदीप वर्मा, संदीप पाठक, फांग्नोन कोन्याक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम वेंकेटेशन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शम्भू को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है।

अमित मालवीय हटाए गए

इसके अलावा, पार्टी ने एक अहम बदलाव करते हुए अमित मालवीय को IT सेल प्रमुख के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी दी है। वहीं, अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी बने रहेंगे।

भाजपा ने कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, डॉ भोला सिंह, डॉ प्रदीप वर्मा, संदीप पाठक, फांग्नोन कोन्याक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम वेंकेटेशन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शम्भू, डॉ स्वदेश सिंह, मृगंका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, जय प्रकाश को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है।

अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने कुंवर बासित अली

इसके अलावा, भाजपा ने युवा मार्चा का अध्यक्ष हेमंग जोशी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी को बनाया है। जबकि ओबीसी मार्चा की जिम्मेदारी अमरपाल मौर्या को दी है। एससी मोर्चा के अध्यक्ष शिवेश कुमार राम और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मन्नालाल रावत को नियुक्त किया है। वहीं, किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बंसीलाल गुर्जर को मिली है। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यभार कुंवर बासित अली को सौंपी गई है।

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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 30 जुलाई को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। शहजाद पूनावाला के अनुसार पार्टी ने उनसे अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करने के लिए कहा था। हालांकि अब एक बार फिर से उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

