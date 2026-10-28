बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के चांदनी चौक में बीजेपी के ‘लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने कहा कि नेता विपक्ष को संविधान से मतलब नहीं है और कांग्रेस सिर्फ उसी बात को मानती है जो राहुल और उनका परिवार कहता है।

नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी की बात मानते रहिए और रसातल पर पार्टी को ले जाते रहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार पीछे जा रही है। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के विकास और भाजपा के विकास को रोका नहीं जा सकता।

देश में अराजकता का कोई स्थान नहीं- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है लेकिन यहां पर अराजकता का कोई स्थान नहीं है और सरकार विकास को आगे बढ़ा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए नितिन नवीन ने कहा कि जो सही है, उसका नाम चढ़ेगा और घुसपैठियों का नाम हटेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है।

‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान चला रही बीजेपी

कांग्रेस और विपक्षी दल SIR के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इसी के जवाब में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान की शुरुआत की है। हर राज्य में बीजेपी यह अभियान चला रही है। दो चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे।

नितिन नवीन ने कहा कि देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है, जो युवाओं की समस्या को समझते हैं जबकि राहुल गांधी का दर्द केवल उनके परिवार तक ही सीमित है। नितिन नवीन ने दावा किया कि देश के 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी जनता के साथ खड़ी है।

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