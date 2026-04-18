Women Reservation Amendment Bill: महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के लोकसभा में पारित न हो पाने को लेकर देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आक्रामक टकराव जारी है। इस घटनाक्रम के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों को घेरने का प्लान बनाया गया।

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी चीफ नितिन नवीन की बैठक के दौरान संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने के विपक्ष के प्रयास पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी विधानसभाओं में एक दिन का विशेष सत्र बुलाए और विपक्ष के रुख के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करे।