गठबंधन तोड़ने पर शाह ने नायडू को लिखी नौ पन्नों की चिट्ठी, कहा- आपको विकास की नहीं सियासी फायदे की चिंता

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर तेलूगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार (24 मार्च) को तेदेपा प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले को राजनीति से प्रेरित और एकतरफा करार दिया । शाह ने कहा कि आंध्रप्रदेश के विकास को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़ है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता । अपने नौ पन्नों की चिट्ठी में नायडू के फैसले को दुर्भायपूर्ण करार देते हुए शाह ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसमें प्रदेश के विकास की चिंता को दरकिनार किया गया है।

शाह ने लिखा कि भाजपा हमेशा से ही विकास और काम करने की राजनीति में भरोसा रखती है और यही हमारा प्रेरणा स्रोत है। शाह ने लिखा है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे से लेकर आजतक भाजपा ने हमेशा आंध्र प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाया है और लोगों के हितों के लिए काम किया है। हम लगातार तेलगु लोगों और तेलगु राज्य के हित के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के बंटवारे में लोगों के हितों का खयाल नहीं रखा जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस ने बंटवारे के दौरान लोगों की संवेदना का बिल्कुल भी खयाल नहीं रखा ।

“The decision of TDP to quit NDA is unfortunate as well as unilateral, wholly and solely guided by political considerations instead of developmental concerns of Andhra Pradesh”, Shri @AmitShah writes an open letter to Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu https://t.co/M9M4tsisUY

— BJP (@BJP4India) March 24, 2018