कांग्रेस अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट कर बोले अमित शाह- नफरत फैला रहे राहुल गांधी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने सोशल साइट ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के जरिए अमित शाह ने आरोप लगाया है है एससी/एसटी एक्ट के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष समाज में नफरत फैला रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, एससी/एसटी एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। हालांकि, जनसत्ता डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

इस वीडियो को अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। अमित शाह के वीडियो शेयर करने के बाद इस पर कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा है, “देश का सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने का काम राजनैतिक तुष्टिकरण के चलते कांग्रेस ने ही किया है!” (वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें)

Lies and only Lies!

See how @RahulGandhi fictitiously revokes the SC/ST Act to incite hatred in society. pic.twitter.com/4vcnM0zltM

— Amit Shah (@AmitShah) April 5, 2018