जब महेंद्र सिंह धोनी से मिलने पहुंच गए अमित शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से​ दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे।

भाजपा के इस कार्यक्रम का मकसद राजनीतिक समर्थकों तक अपनी पहुंच बनाना है, इसके साथ ही जानी—मानी हस्तियों को भी अपने साथ लाना है। ये आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले संपर्क की कवायद है। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब तक रतन टाटा, माधुरी दीक्षित, लता मंगेशकर समेत कई ​हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं।

As part of “Sampark for Samarthan” initiative, met @msdhoni, one of the greatest finishers in world cricket. Shared with him several transformative initiatives and unprecedented work done by PM @narendramodi‘s govt in the last 4 years. pic.twitter.com/dpFnPWTwWn

— Amit Shah (@AmitShah) August 5, 2018