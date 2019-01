भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। शाह स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। बताया जा रहा है कि जांच में अमित शाह एच1एन1 वायरस के मिशिगन स्ट्रेन पीड़ित मिले थे। अमित शाह को एम्स के डॅाक्टरों ने 15 दिन तक आइसोलेशन में रखने की सलाह दी थी। इसकी जानकारी सांसद अनिल बलूनी ने दी। शाह का इलाज एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की देखरेख में किया जा रहा था।

Anil Baluni, BJP: BJP President Amit Shah has been discharged from AIIMS Delhi where he was admitted for his treatment of swine flu. pic.twitter.com/KWq7I7FlsA

— ANI (@ANI) January 20, 2019