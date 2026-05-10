BJP vs Regional Parties: BJP ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया था, ‘कांग्रेस मुक्त भारत’। भले ही उसने लक्ष्य कांग्रेस का रखा हो लेकिन साथ ही भगवा पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को भी काफी कम कर रही है। इनमें से ज्यादातर दल ऐसे भी हैं, जो कि बीजेपी का रास्ता रोक रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। ये वही राज्य हैं, जहां तक बीजेपी अभी अपनी पहुंच स्थापित नहीं कर पाई है।

हालांकि, क्षेत्रीय दलों से बीजेपी की वैचारिक लड़ाइयां भी हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय ताकतें राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार यह संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों के अधिपत्य को खत्म करने के मिशन पर भी काम कर रही है, जबकि टीएमसी के लिए इस हार से उबरना काफी बड़ी चुनौती है।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों को झटका

कुछ ऐसा ही हाल तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ियन विचारधारा वाली डीएमके और एआईडीएमके को करारा झटका लगा है, और पहली बार चुनाव में उतरी अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि उन्हें बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों से समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार बन गई है और अब वो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं।

बिहार और तेलंगाना में RJD और BRS के कमजोर होने के बाद ही इन दलों का वर्चस्व टूटा है। यहां तक ​​कि JDU भी अब अपनी पुरानी स्थिति से काफी कमजोर हो चुकी है और बिहार में बीजेपी के सहारे टिकी हुई है। एक अन्य क्षेत्रीय दल, टीडीपी, एनडीए में शामिल होकर खुश है, और पूर्वोत्तर की छोटी पार्टियां भी इसी स्थिति में हैं। जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू -कश्मीर में सत्ता में है, लेकिन केंद्र सरकार को नाराज करने से बचती है जबकि बीजेडी ओडिशा में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

महाराष्ट्र में सफाए के संकेत यूपी में चुनौती

महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी दोनों को सफलतापूर्वक विभाजित कर दिया है, जिससे दोनों दल अपने बड़े सहयोगी दल पर निर्भर हो गए हैं। बसपा अब लगभग नगण्य हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ फायदा तो मिला लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक गंभीर विभाजन के बाद आम आदमी पार्टी को अगले साल पंजाब में भी इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जबकि अकाली दल अपनी गिरती लोकप्रियता को रोकने में नाकाम रहा है।

केंद्रीय पार्टी को बढ़ावा देने पर फोकस

‘एक राष्ट्र’ के एजेंडे पर जोर देते हुए बीजेपी के शीर्ष नेता अपनी अनौपचारिक बातचीत में हमेशा उस चीज़ पर असहमति व्यक्त करते हैं जिसे वे “विभाजनकारी क्षेत्रवाद” कहते हैं। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दल स्थानीय हितों और जाति-आधारित एवं वंशवादी राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अलावा आरजेडी, डीएमके, एसपी और बीआरएस को बार-बार निशाना बनाते हुए मतदाताओं से पूछा है कि क्या वे इन दलों द्वारा “बेटों-बेटियों के कल्याण” को प्राथमिकता देना चाहते हैं या बीजेपी जैसी संगठन-केंद्रित पार्टी को वोट देना चाहते हैं।

क्षेत्रीय दलों के कम होती ताकत

विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं, कि वामपंथी दलों, डीएमके और टीएमसी का प्रभाव और भी कम होने वाला है, और संसद में उनकी आवाज दब जाएगी। मोदी-शाह के नेतृत्व में बीजेपी के उदय के पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का प्रभाव कम होता गया, और इन्हीं शक्तिशाली क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों ने बीजेपी का सबसे कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस लड़ाई को संघीय ढांचे की रक्षा से लेकर पहचान की लड़ाई के रूप में पेश किया।

वित्त आयोग द्वारा राज्यों को संसाधनों का बंटवारा, जीएसटी ढांचा, राज्यपालों की भूमिका, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग – इन सभी मुद्दों ने भाजपा को यह आरोप लगाने में मदद की कि एनडीए सरकार के तहत केंद्र सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। हाल ही में, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित दक्षिणी राज्यों ने इस आशंका का फायदा उठाया कि प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास उत्तर के प्रभुत्व वाली राजनीति में उनके प्रभाव को और सीमित कर देगा।

संसद के बजट सत्र के दौरान क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। विपक्ष ने कथित सिद्ध दुर्व्यवहार और पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दूसरी बार हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया है।

असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा होंगे। उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। रविवार सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक कोई जिसमें हिमंता को नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। पढ़िए पूरी खबर…