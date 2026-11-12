पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है।

संभावना है कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर भाजपा शिरोमणि अकाली दल के गढ़ बठिंडा में बड़ी रैली आयोजित करेगी। इस रैली में गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किए जाने की तैयारी है।

गठबंधन पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच इस रैली के दिन ही गठबंधन की घोषणा करने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में अंतिम सहमति नहीं बनी है। गठबंधन की घोषणा के साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं और बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारे का मुद्दा गठबंधन की बातचीत में सबसे अहम बना हुआ है। भाजपा इस बार पिछले गठबंधन की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी करीब 40 सीटों की मांग कर रही है। वहीं, शिरोमणि अकाली दल के सामने अपनी राजनीतिक स्थिति और पुराने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए समझौता करने की चुनौती है।

बठिंडा में ही रैली क्यों?

बठिंडा में रैली आयोजित करने के पीछे भी राजनीतिक महत्त्व देखा जा रहा है। बठिंडा अकाली दल के प्रभाव वाले प्रमुख इलाकों में शामिल रहा है। यहां से सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल सांसद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल समेत दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का एक मंच पर आना पंजाब की राजनीति में गठबंधन की वापसी का बड़ा संकेत हो सकता है।

दरअसल, 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दल अपने पुराने राजनीतिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भाजपा पंजाब में अपना राजनीतिक आधार और विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है, जबकि अकाली दल के लिए भी नए चुनावी समीकरण के तहत सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि भाजपा और अकाली दल के बीच 2020 में कृषि कानूनों को लेकर मतभेद के बाद गठबंधन टूट गया था। उस समय दोनों दल लंबे समय से पंजाब में सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ते रहे थे। पुराने समझौते के तहत विधानसभा की कुल 117 सीटों में से अकाली दल 94 और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। अब भाजपा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 40 सीटें करना चाहती है। इससे दोनों दलों के बीच सीटों का नया समीकरण तैयार करना होगा।

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