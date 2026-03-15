चुनाव आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी का प्लान भी साफ हो गया है। पार्टी असम में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है जबकि बंगाल जीतना या कम से कम वहां अपनी स्थिति बेहतर करना चाहती है। वहीं केरल और तमिलनाडु में पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इन पांच राज्यों में से सिर्फ़ असम ही बीजेपी के ‘कम्फ़र्ट ज़ोन’ (आरामदायक स्थिति) में है। बाकी राज्यों में खासकर केरल और तमिलनाडु में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है।

असम में सरकार बरकरार रखना बीजेपी का प्लान

बीजेपी का सबसे पहला लक्ष्य असम में अपनी सत्ता बनाए रखना होगा, जहां वह 2016 से सत्ता में है। पार्टी का लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक मुद्दा (बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवासन का विरोध) असम के उन हिंदू तबकों को काफ़ी रास आया है, जो प्रवासन से जुड़े आर्थिक और सांस्कृतिक दबावों को लेकर चिंतित हैं।चुनाव का एक अहम पहलू बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न होगा। अगर उनके वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के बीच बंट जाते हैं, तो इससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इससे बीजेपी विरोधी वोट बंट जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनावों में मुसलमानों के वोट ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुए थे, जिसकी बदौलत रकीबुल हुसैन 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुत्व का काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया है। हाल ही में असम बीजेपी ने एक AI-जनरेटेड वीडियो हटा दिया था, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा को बंदूक़ के साथ मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो की काफ़ी आलोचना हुई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक़ असम की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 34% है। अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं, तो मुक़ाबला काफ़ी कड़ा हो सकता है।

बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल

पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उम्मीद है कि वह पिछले एक दशक में हासिल की गई बढ़त को और आगे बढ़ाएगी। हालांकि पार्टी अपनी बढ़ती लोकप्रियता को विधानसभा चुनाव की जीत में बदलने में कामयाब नहीं हो पाई है, और 2019 के लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद से उसकी स्थिति में धीरे-धीरे गिरावट ही देखने को मिली है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। उसे कोलकाता के RG Kar अस्पताल रेप केस और शेख शाहजहां मामले जैसे विवादों का सामना करना पड़ा है। फिर भी दो बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में काम कर रही हैं। यह धारणा कि बीजेपी अभी भी कोई “बंगाली” पार्टी नहीं है, और ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता भी अधिक है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को नकद राशि दी जाती है।

डेमोग्राफी भी BJP के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 27% है। इसके बावजूद राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। 2011 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को सिर्फ़ 4% वोट मिले थे और उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब यह टीएमसी के लिए मुख्य विपक्षी के तौर पर उभरी है। हालांकि पार्टी किसी भी चुनावी गिरावट को लेकर सतर्क रहेगी।

केरल में संगठन का विस्तार अहम

केरल बीजेपी के लिए एक मुश्किल इलाका राज्य हुआ है। हालांकि पार्टी ने हाल ही में कुछ प्रगति की है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभिनेता सुरेश गोपी ने बीजेपी के टिकट पर त्रिशूर सीट जीती, जिसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके बाद पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भी मज़बूत प्रदर्शन किया और मेयर का पद भी हासिल करने में सफल रही।

इसके बावजूद बीजेपी को केरल में संगठन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में मुस्लिम और ईसाई आबादी मिलाकर लगभग 45% है, जिससे पार्टी के लिए अपने चुनावी आधार का काफ़ी विस्तार करने हेतु केवल हिंदू वोटों का एकजुट होना ही काफ़ी नहीं है। सत्ताधारी CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने भी हिंदू मतदाताओं को लुभाने के प्रयास किए हैं। पिछले साल ग्लोबल अयप्पा संगमम में एक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी पढ़कर सुनाया। यह एक असामान्य कदम था जिसकी राज्य बीजेपी और संघ परिवार ने आलोचना की। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर सरकार के राजनीतिक इरादों पर सवाल उठाए।

तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का दौर

तमिलनाडु में बीजेपी को एक स्वतंत्र राजनीतिक आधार स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ा है। द्रविड़ आंदोलन की विरासत अभी भी राज्य की राजनीति को आकार दे रही है और बीजेपी को अक्सर उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा एक उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में बताया जाता है। पार्टी का समर्थन आधार सीमित बना हुआ है, जो मुख्य रूप से तमिल ब्राह्मणों के बीच केंद्रित है, जिनकी आबादी लगभग 1-3% है। बीजेपी अपने सहयोगी AIADMK पर काफ़ी हद तक निर्भर है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद से खुद ही कमज़ोर हो गई है। सत्ताधारी डीएमके ने भी बीजेपी को हिंदी थोपने को बढ़ावा देने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जिससे तमिलनाडु में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दरार और गहरी हो गई है।

पुडुचेरी में सीमित दांव

पुडुचेरी में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में छह सीटें जीती थीं। हालांकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके चुनाव परिणाम के राजनीतिक अर्थ काफी सीमित हैं।

BJP को क्या उम्मीदें हैं?

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से बीजेपी नेतृत्व असम को लेकर सबसे अधिक आश्वस्त प्रतीत होता है। पार्टी के नेता मुख्यमंत्री सरमा के शासन के रिकॉर्ड, कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और मज़बूत कानून-व्यवस्था के नैरेटिव की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का एक मुख्य हिस्सा ध्रुवीकरण रहा है। सरमा अक्सर धार्मिक, जातीय और उप-क्षेत्रीय पहचानों का ज़िक्र करते हैं, खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर मूल असमिया समुदायों में मौजूद चिंताओं को उठाते हैं।

पांच राज्यों में से पश्चिम बंगाल बीजेपी जीतना चाहेगी। वैचारिक और रणनीतिक तौर पर पार्टी बंगाल को एक अहम मोर्चा मानती है। पिछले महीने राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भले ही बीजेपी और उसके NDA सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। उन्होंने कहा था, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर तब मुस्कान आएगी, जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी।”

फिर भी बीजेपी नेता निजी तौर पर यह मानते हैं कि बंगाल की लड़ाई सबसे मुश्किल बनी हुई है। राज्य में वामपंथी और कांग्रेस के काफी कमज़ोर पड़ने के साथ, यह चुनाव मुख्य रूप से BJP और TMC के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी मज़बूत कल्याणकारी योजनाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन के फ़ायदे के साथ इस चुनावी दौड़ में उतर रही हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आर्थिक चिंताएं, LPG की बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के असर और अटकी हुई अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं भी मतदाताओं के मूड को प्रभावित कर सकती हैं।

विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर BJP के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण दौर है। मई में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे कर लेगी और पार्टी नेता यह मानते हैं कि सत्ता-विरोधी लहर का दबाव एक अहम मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इस चुनाव को TMC सरकार में कथित भ्रष्टाचार, सत्ता-विरोधी लहर और पूरे बंगाल में हिंदुओं के एकजुट होने की संभावना जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक मुकाबला पहले ही काफी तेज हो चुका है, और दोनों ही पक्ष पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। जहां एक तरफ TMC खुद को बाहरी लोगों के खिलाफ बंगाली गौरव के रक्षक के तौर पर पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व को बंगाली सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पढ़ें अमित शाह ने नेता विपक्ष पर साधा निशाना

(यह भी पढ़ें- पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग के दिन बूथ पर मिलेंगी ये सुविधाएं)

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम, पुडुचेरी, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई 2026 को नतीजें आएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग के दिन बूथ पर वोटर्स के लिए खास तरीकों की सुविधाओं की घोषणा की है। पढ़ें पूरी खबर