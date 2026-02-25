पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज अब दो महीने बाकी हैं। सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट हुए हैं। इस बीच बीजेपी 1 मार्च से 9 परिवर्तन रथ यात्राओं के जरिए एक बड़ा आउटरीच कैंपेन शुरू करने वाली है। पूरे बंगाल में इस कैंपेन के जरिए पार्टी करीब 5,000 किलोमीटर तक सभी विधानसभा सीटों को कवर करेगी। वहीं अभियान के समापन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा-रैली होगी। इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं।

परिवर्तन रथ यात्रा के लिए 9 डिवीजन में बांटा

सभी विधानसभा को कवर करने के लिए पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा को 9 डिवीजन में बांटा है। सिलीगुड़ी, मालदा, नवद्वीप, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली, पुरुलिया और बर्दवान में पार्टी का संचालन कर रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस तरीके से पार्टी को लोकल कम्युनिटी की जमीनी दिक्कतों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

1 मार्च से पहला फेज शुरू

यात्रा के पहले फेज में 1 मार्च से नॉर्थ और साउथ बंगाल दोनों में बड़े यूनियन लीडर आएंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साउथ 24 परगना के रायदिघी से यात्रा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा नादिया के कृष्णानगर से यात्रा शुरू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान खड़गपुर के गरबेटा से इसे लीड करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कूच बिहार से उत्तर बंगाल लेग की शुरुआत करेंगे।

2 मार्च से दूसरा फेज शुरू

दूसरा फेज 2 मार्च को हावड़ा, संदेशखली, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम से शुरू होगा। होली की वजह से 3 और 4 मार्च को परिवर्तन रथ यात्रा जुलूस नहीं होगा और यात्राएं 5 मार्च को फिर से शुरू होंगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च से 10 मार्च तक बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाली है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो यात्राओं का उद्घाटन कर सकते हैं। पहली अमता (हावड़ा) में और फिर संदेशखली में होगी। संदेशखली का चुनाव अहम है, क्योंकि यह इलाका 2024 में जमीन हड़पने और महिलाओं पर अत्याचार के आरोपों के बाद देश भर में बदनाम हुआ था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आसनसोल के कुल्टी से यात्रा शुरू करेंगी, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीरभूम के जसन से इसे लीड करेंगे।

बीजेपी इन यात्राओं का इस्तेमाल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के अंदर कथित घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करने और राज्य के लिए अपना दूसरा नजरिया पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर करना चाहती है। शेड्यूल में 63 बड़ी पब्लिक मीटिंग और 282 छोटी नुक्कड़ सभाएं शामिल हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में खास झांकियां और लोकल कैंपेन एक्टिविटीज होंगी।

