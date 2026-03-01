बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होली के बाद हो सकता है। इस बीच बीजेपी 1 मार्च 2026 से पश्चिम बंगाल में रविवार को पश्चिम बंगाल में ‘परिवर्तन यात्रा’ शुरू करेगी। इसका मकसद TMC के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी को और बढ़ाना और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी जमीनी मशीनरी को परखना है।

बंगाल में पूरी हुई SIR एक्सरसाइज

बीजेपी की यात्रा राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के तहत रिवाइज्ड वोटर रोल के पब्लिकेशन के एक दिन बाद शुरू हो रही है। SIR प्रोसेस के दौरान पिछले साल नवंबर में शुरू हुई इस एक्सरसाइज के बाद से राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 63.66 लाख नाम, यानी कुल वोटरों का लगभग 8.3 परसेंट हटा दिए गए हैं। इससे वोटरों की संख्या घटकर 7.04 करोड़ हो गई है।

बीजेपी के एक नेता ने कहा कि 5,000 km की इस आउटरीच पहल को एक मास-कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस टेस्ट, दोनों के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मकसद बूथ-लेवल के ग्राउंडवर्क को सड़क पर दिखने वाली मोबिलाइजेशन में बदलना है। उन्होंने कहा कि नौ यात्राएं कूच बिहार, कृष्णानगर, कुल्टी, गरबेटा, रैदिघी, इस्लामपुर, हसन, संदेशखली और अमता से शुरू होंगी, जो हर विधानसभा क्षेत्र से गुज़रते हुए यहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली में खत्म होंगी। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधित करने की उम्मीद है।

यात्रा के जरिए हर क्षेत्र को कवर करेगी बीजेपी

बीजेपी नेता ने कहा कि ‘परिवर्तन यात्रा’ के दौरान, BJP ने 294 विधानसभा क्षेत्रों में 1-1.5 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचने की योजना बनाई है। राज्य के सीनियर BJP नेता ने कहा, “यह आने वाले विधानसभा चुनावों में BJP के लिए गेम चेंजर होगा।”

पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इस यात्रा को ‘बंगाल में डेमोक्रेटिक करेक्शन का अगला चरण’ बताया। उन्होंने कहा, “लेफ्ट के 34 साल के शासन के बाद, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। पंद्रह साल बाद, एक और बदलाव की मांग है। ‘परिवर्तन यात्रा’ उस भावना से फिर से जुड़ने के बारे में है।”

बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल

बीजेपी के केंद्रीय नेताओं, जिनमें पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह शामिल हैं, के इस यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीतने और मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए मुख्य चुनौती बनने के बाद BJP ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त कैंपेन चलाया। ज़ोरदार रैलियों और केंद्रीय नेताओं की लगातार मौजूदगी के बावजूद वह TMC सरकार को हटाने में नाकाम रही थी। पढ़ें बंगाल चुनाव से पहले ‘फूड पॉलिटिक्स’ तेज

तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मोल्ला ने कहा है कि शनिवार रात को उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ और वे इसमें बाल-बाल बच गए। उन्होंने कहा है कि उनके काफिले पर देसी बम फेंके गए। पढ़ें पूरी खबर