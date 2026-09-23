भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई नेताओं को अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

क्रमप्रदेश / केंद्र शासित प्रदेशप्रभारीसह-प्रभारी
1अंडमान एवं निकोबारजय प्रकाश
2अरुणाचल प्रदेशडॉ. देवेश कुमार
3आंध्र प्रदेशडॉ. अरविंद भदौरियावनथी श्रीनिवासन
4असममंगल पांडेफांग नोन कोन्याक, मनोज तिग्गा
5बिहारहरीश द्विवेदीसंगीता यादव, रोहन गुप्ता
6चंडीगढ़महेंद्र पांडे
7छत्तीसगढ़स्मृति ईरानीसिद्धार्थ शम्भू
8दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीववर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
9दिल्लीडॉ. विनय सहस्रबुद्धेजामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश
10गोवाडॉ. भारती प्रवीण पवारअनिल एंटनी
11गुजराततरुण चुघअजय महावर, गोमती साई
12हरियाणास्मृति ईरानीडॉ. भोला सिंह
13हिमाचल प्रदेशश्रीकांत शर्मादर्शना सिंह
14जम्मू एवं कश्मीरडॉ. सतीश पूनियारीना कश्यप
15झारखंडगजेंद्र पटेलसौरभ सिंह, निवेदिता सिंह
16कर्नाटकहरीश द्विवेदीडॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
17केरलमप्रो. एम. नागराजाएम. वेंकटेशन
18लद्दाखराजकुमार भाटिया
19लक्षद्वीपजॉर्ज कुरियन
20मध्य प्रदेशबिप्लब कुमार देबरेखा वर्मा
21महाराष्ट्रबैजयंत जय पांडाअमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत
22मणिपुरडॉ. राजदीप रॉय
23मेघालयकनाद पुरकायस्थडॉ. नुमल मोमिन
24मिजोरमडॉ. भागवत कराड
25नागालैंडअनिल एंटनी
26ओडिशाडी. पुरंदेश्वरीडॉ. स्वदेश सिंह
27पुदुचेरीके. सुरेंद्रन
28पंजाबडॉ. सतीश पूनियावीरेंद्र सचदेवा, डॉ. अलका गुर्जर
29राजस्थानसंजय भाटियाकविता पाटीदार, कुलजीत चहल
30सिक्किमराजू बिस्ता
31तमिलनाडुराम माधवनिर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा
32तेलंगानासुनील बंसलअभय पाटिल, रेखा शर्मा
33त्रिपुरामृगांका देव बर्मन
34उत्तर प्रदेशविनोद तावड़ेजगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
35उत्तराखंडराम माधवअरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
36पश्चिम बंगालसुनील बंसललाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, पिंकी कुशवाहा