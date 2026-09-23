भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई नेताओं को अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
|क्रम
|प्रदेश / केंद्र शासित प्रदेश
|प्रभारी
|सह-प्रभारी
|1
|अंडमान एवं निकोबार
|जय प्रकाश
|—
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|डॉ. देवेश कुमार
|—
|3
|आंध्र प्रदेश
|डॉ. अरविंद भदौरिया
|वनथी श्रीनिवासन
|4
|असम
|मंगल पांडे
|फांग नोन कोन्याक, मनोज तिग्गा
|5
|बिहार
|हरीश द्विवेदी
|संगीता यादव, रोहन गुप्ता
|6
|चंडीगढ़
|महेंद्र पांडे
|—
|7
|छत्तीसगढ़
|स्मृति ईरानी
|सिद्धार्थ शम्भू
|8
|दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|—
|9
|दिल्ली
|डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
|जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश
|10
|गोवा
|डॉ. भारती प्रवीण पवार
|अनिल एंटनी
|11
|गुजरात
|तरुण चुघ
|अजय महावर, गोमती साई
|12
|हरियाणा
|स्मृति ईरानी
|डॉ. भोला सिंह
|13
|हिमाचल प्रदेश
|श्रीकांत शर्मा
|दर्शना सिंह
|14
|जम्मू एवं कश्मीर
|डॉ. सतीश पूनिया
|रीना कश्यप
|15
|झारखंड
|गजेंद्र पटेल
|सौरभ सिंह, निवेदिता सिंह
|16
|कर्नाटक
|हरीश द्विवेदी
|डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
|17
|केरलम
|प्रो. एम. नागराजा
|एम. वेंकटेशन
|18
|लद्दाख
|राजकुमार भाटिया
|—
|19
|लक्षद्वीप
|जॉर्ज कुरियन
|—
|20
|मध्य प्रदेश
|बिप्लब कुमार देब
|रेखा वर्मा
|21
|महाराष्ट्र
|बैजयंत जय पांडा
|अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत
|22
|मणिपुर
|डॉ. राजदीप रॉय
|—
|23
|मेघालय
|कनाद पुरकायस्थ
|डॉ. नुमल मोमिन
|24
|मिजोरम
|डॉ. भागवत कराड
|—
|25
|नागालैंड
|अनिल एंटनी
|—
|26
|ओडिशा
|डी. पुरंदेश्वरी
|डॉ. स्वदेश सिंह
|27
|पुदुचेरी
|के. सुरेंद्रन
|—
|28
|पंजाब
|डॉ. सतीश पूनिया
|वीरेंद्र सचदेवा, डॉ. अलका गुर्जर
|29
|राजस्थान
|संजय भाटिया
|कविता पाटीदार, कुलजीत चहल
|30
|सिक्किम
|राजू बिस्ता
|—
|31
|तमिलनाडु
|राम माधव
|निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा
|32
|तेलंगाना
|सुनील बंसल
|अभय पाटिल, रेखा शर्मा
|33
|त्रिपुरा
|मृगांका देव बर्मन
|—
|34
|उत्तर प्रदेश
|विनोद तावड़े
|जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
|35
|उत्तराखंड
|राम माधव
|अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
|36
|पश्चिम बंगाल
|सुनील बंसल
|लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, पिंकी कुशवाहा