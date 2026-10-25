बिहार के एक रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया है। भाजपा ने कहा कि देश की जनता आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनके संबोधन के दौरान एक युवक की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष अपना आपा खो बैठे। कार्यक्रम में खड़गे कार्यकर्ताओं को एसआईआर मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तभी एक युवक ने कहा कि पीएम मोदी कभी नहीं जाएँगे। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मोदी का बाप भी जाएगा…’।

माफिया गैंग अधिक लग रही है कांग्रेस- भाजपा

इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, “कभी जिस भाषा को गुंडे-मवालियों के साथ जोड़ा जाता था, आज कांग्रेस अध्यक्ष उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके युवराज, भाजपा राहुल गांधी को युवराज कहती है, इसी खीझ में कभी सड़क पर महिला पुलिसकर्मियों से गलत बर्ताव करते हैं, तो कभी अपने ही नेताओं से धक्का-मुक्की करते हैं। इनकी पूरी कार्यशैली माफिया प्रवृत्ति की हो गई है। यह (कांग्रेस) राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक माफिया गैंग अधिक लग रही है।”

कभी जिस भाषा को गुंडे-मवालियों से जोड़ा जाता था, आज कांग्रेस अध्यक्ष उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनके युवराज इसी खीझ में कभी सड़क पर महिला पुलिसकर्मियों से गलत बर्ताव करते हैं, तो कभी अपने ही नेताओं से धक्का-मुक्की करते हैं। इनकी पूरी कार्यशैली माफिया प्रवृत्ति की हो गई है। यह… https://t.co/D6T9YiOe7I — BJP (@BJP4India) October 25, 2026

‘लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई’

भाजपा ने आगे लिखा, “वैसे खड़गे के बयान वाले सपने को पूरा करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा ने दस साल तक हर पैंतरा चला, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। दरअसल भाजपा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बातों को याद दिला रही है, उन कहा जाता था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पर्दे के पीछे से सरकार चला रही हैं।”

भाजपा ने लिखा, “आज उनका बेटा इसी सपने को पूरा करने के लिए कभी वियतनाम, तो कभी कोलंबिया के बीच दर-दर भटक रहा है। देश की जनता आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होने देगी।”

हम इन्हें सबक सिखाएंगे- मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, “BJP ने ‘वोट चोरी’ कर सरकारें चोरी कर लीं। पश्चिम बंगाल की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है, बिहार की सरकार चोरी की सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार चोरी की सरकार है। हर जगह चोरों की सरकार है, हम इन चोरों को सबक जरूर सिखाएंगे।”

यह पहली बार नहीं है जब- अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा, तो कभी ‘चायवाला’ कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं।



यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत… — Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026

आगे कहा, “बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।”

राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है- नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, “आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दिखाता है। राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से स्वर्गीय परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली ‘संस्कार’ बन चुका है। यह खड़गे जी का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है।”

आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है।



राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक… — Nitin Nabin (@NitinNabin) October 25, 2026

आगे कहा,”जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो वे इसी प्रकार की हताशा और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेते हैं। देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।”

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। खड़गे पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें