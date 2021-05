पश्चिम बंगाल में नतीजे के बाद भाजपा के दफ्तर में लगा दी आग, अमित मालवीय बोले- बंगाल फिर पांच साल झेलेगा

बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित होने के साथ ही बीजेपी के आरामबाग कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी का कहना है कि ये सब टीएमसी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय का कहना है कि बंगाल को फिर से पांच साल इसी तरह झेलना होगा। उधर, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने टीएमसी नेता और आरामबाग की उम्मीदवार सुजाता मंडोल के सिर पर वार किया। उनका पीछा कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की।

बीजेपी की आई सेल के चीफ अमित मालवीय ने अपने हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक जगह में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। मालवीय ने कहा- टीएमसी के गुंडों ने परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी के आरामबाग स्थित दफ्तर को आग लगा दी। बंगाल को 5 साल तक यही चीजें झेलनी होंगी। उनका कहना है कि विशनुपुर में एक बीजेपी एजेंट के घर को आग के हवाले कर दिया गया।

After results for West Bengal assembly came in, TMC goons burnt down BJP’s party office in Arambagh… Is this what Bengal will have to suffer for the next 5 years? pic.twitter.com/5GBKLmirGQ

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 2, 2021