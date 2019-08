ऐसा लगता है कि आर्थिक मंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार टीम की सार्वजनिक टिप्पणियां सत्ताधारी बीजेपी को पंसद नहीं आई हैं। दरअसल, पीएम की इकॉनमिक अडवाइजरी काउंसिल की सदस्य शमिका रवि ने गुरुवार को आर्थिक मंदी को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इस आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए कई मंत्रालयों के लिए समयबद्ध तरीके से पूरे होने वाले लक्ष्य तय करने होंगे।

रवि ने ट्वीट करके माना था कि देश में आर्थिक मंदी है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था को सिर्फ वित्त मंत्रालय के हवाले छोड़ना कुछ ऐसा ही है कि किसी कंपनी की तरक्की की जिम्मेदारी उसके अकाउंट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए। शुक्रवार को सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने एक ट्वीट किया।

We are faced with a structural slowdown. Urgently need to follow a #NationalGrowthStrategy with time bound goals for many ministries. Need major reforms, not mere tinkering. Leaving economy to the finance ministry is like leaving the growth of a firm to its accounts department. https://t.co/1S2AcgBLr8

