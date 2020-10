Congress के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि संबंधी तीन ‘काले कानूनों’ से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मंगलवार को दिल्ली उन्होंने पंजाब के पटियाला में पत्रकारों से यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों के जरिए अपने कुछ पूंजीपति मित्रों (अंबानी और अडाणी सरीखे) को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। गांधी ने कहा, ‘‘ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास है। ये किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे और इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे’’

कांग्रेस नेता के मुताबिक, इन कानूनों से पंजाब और हरियाणा पर सबसे ज्यादा विपरीत असर होगा। उन्होंने कहा, ‘‘पहले नोटबंदी की गई और जीएसटी लागू किया गया। इससे छोटे एवं मध्यम कारोबार नष्ट हो गए। सरकार ने कोई मदद नहीं की।’’

#WATCH Do you know why China was able to take away a part of our land? It is because China knows that the person who is sitting at the top position, just cares about his image: Congress leader Rahul Gandhi in Patiala, Punjab pic.twitter.com/MjY94cnFyl

