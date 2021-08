प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (16 अगस्त, 2021) को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’’ पीएम के ट्वीट के बाद लोगों ने केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दीं। हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी थे, जिन्होंने इस पर दिल्ली सीएम के मजे लेने की कोशिश की। @coolfunnytshirt ने लिखा, “इस बर्थडे विश की सीबीआई जांच होनी चाहिए।” @anupamnawada बोले, “केजरीवाल पूरे देश के अखबारों में इसका ऐड छपवाएंगे।” @IamAjaySehrawat के अकाउंट से लिखा गया, “जिसे तुम दिन भर कोसते हो, उनकी उदारता देखो कि तुम्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं।”

@delhichatter ने लिखा, “मोदी जी केजरीवाल की जन्मदिन की पार्टी अफगानिस्तान में करा दें।” @iamAsimNAly और @Meraj_FamAly के हैंडल से दिल्ली सीएम को टैग करते हुए कहा गया, “पिघलना नहीं है।।” @WhereIsMy_Food नाम के यूजर ने लिखा- मोदी जी मत विश करो। वह (केजरीवाल) पार्टी नहीं देंगे।

Birthday wishes to Delhi CM Shri @ArvindKejriwal. May he be blessed with a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2021