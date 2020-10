प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर केवडिया में जंगल सफारी का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान कुछ पक्षियों को पुचकारा। मोदी ने अलग-अलग किस्म के तोतों को हाथ पर बिठा कुछ देर निहारा। फिर उन्हें खाने के लिए दाना दिया। पीएम के ट्विटर हैंडल से जब मामले से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की गईं, तब उनके फैंस, फॉलोअर्स ने भी इस पर राय दी। कई लोगों ने उनके प्रकृति प्रेम को सराहा तो कुछ ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। ऐसे यूजर्स ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और लाचारी सरीखी चुनौतियों से मर रहा है और पीएम फोटोशूट कराने में व्यस्त हैं।

@nishant04483883 के हैंडल से कहा गया, “इन मूर्ख के पास अर्थव्यवस्था, कोरोना और चीन से जुड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वह अभी ऐसी बेवजह की चीजें कर रहे हैं।”

@JaiHind39134143 अकाउंट से लिखा गया, “देश कोरोना, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, लाचारी से मर रहा है। खुद को झूठा प्रधान सेवक कहने वाले फोटोशूट और मजे लेने में व्यक्त हैं। क्या 18 घंटे काम है? नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, जो खुद की मौज मस्ती में व्यस्त रहें। कभी बेरोजगारी, गरीबी पर बात नहीं होती अब।”

@Shanaya93366662 ने लिखा, “मोदी जी को तीन ही प्रकार के लोग हरा सकते है. पहले- लालची हिंदू। दूसरे- आलसी हिंदू। तीसरे- दोगले हिंदू।”

