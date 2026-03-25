असम में नौ अप्रैल को सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। राज्य के चार जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं।

इनमें धुबरी जिले की गोलकगंज, घुबरी और बिरसिंग जरुआ विधानसभा सीटें, दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले की एकमात्र मनकाचर विधानसभा सीट, करीमगंज जिले की करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण और पथरकंडी सीट शामिल हैं। इनके अलावा कछार जिले की कटिगोरा विधानसभा सीट भी बांग्लादेश से सटी हुई है।

इन सीटों में सिर्फ एक सीट- पथरकंडी में बीजेपी को बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने गोलकगंज, साउमारा साउथ, करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण और कटिगोरा में जीत दर्ज की थी। असम की क्षेत्रीय पार्टी AIUDF धुबरी और मनकाचर सीट जीतने में सफल रही थी। इन आठ सीटों में जीतने वालों में छह मुस्लिम प्रत्याशी थे जबकि दो हिंदू थे।

आइए नजर डालते हैं  इन आठ सीटों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर…

गोलकगंज विधानसभा सीट: असम की गोलकगंज विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अब्दुस सोभान अली सरकार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने यहां दस हजार से अधिक वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था।

विधानसभा क्षेत्र 25 • गोलकगंज • असम

गोलकगंज चुनाव परिणाम: INC की जीत

कुल मतदाता: 2,03,940  |  मतदान: 90%
विजेता उम्मीदवार
अब्दुस सोबहान अली सरकार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
89,870
48.96% वोट
🏆 जीत का अंतर: 10,699 वोट (BJP के अश्विनी राय सरकार से)
अब्दुस सोबहान अली सरकारINC
89,870 48.96%
अश्विनी राय सरकारBJP
79,171 43.14%
अबू ताहिर बेपारीनिर्दलीय
10,431 5.68%
NOTA
1,172 0.64%
90%
मतदान प्रतिशत
1,83,541
कुल वैध मत
10,699
जीत का अंतर
NOTA: 1,172 वोट (0.64%) डाक मत: 810
जनसत्ता InfoGenIE

धुबरी विधानसभा सीट: धबुरी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में AIUDF के नजरुल हक ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर नजरुल हक को 70% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रत्याशी को महज 26% वोटों से संतोष करना पड़ा।

विधानसभा क्षेत्र 23 • धुबरी • असम

धुबरी चुनाव परिणाम: AIUDF की प्रचंड जीत

कुल मतदाता: 1,96,081  |  मतदान: 89.97%
विजेता उम्मीदवार
नज़रुल हक़
AIUDF
1,23,913
70.24% वोट
🏆 जीत का अंतर: 77,813 वोट (BJP के डॉ. देबामोय सान्याल से)
नज़रुल हक़AIUDF
1,23,913 70.24%
डॉ. देबामोय सान्यालBJP
46,100 26.13%
रसूल हक़निर्दलीय
2,126 1.21%
NOTA
1,483 0.84%
89.97%
मतदान प्रतिशत
1,76,423
कुल वैध मत
77,813
जीत का अंतर
NOTA: 1,483 वोट (0.84%) डाक मत: 499
जनसत्ता InfoGenIE

मनकाचर विधानसभा सीट (परिसीमन के बाद बीरसिंह जरुआ): पिछले चुनाव में मनकाचर विधानसभा सीट विधानसभा सीट पर AIUDF के अमीनुल इस्लाम ने 60% से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इस सीट पर दूसरे नंबर पर AGP के जाबेद इस्लाम रहे। उन्हें 33% वोट मिले।

विधानसभा क्षेत्र 21 • मनकाचर • असम

मनकाचर चुनाव परिणाम: AIUDF की प्रचंड जीत

कुल मतदाता: 2,26,709  |  मतदान: 91.44%
विजेता उम्मीदवार
मो. अमीनुल इस्लाम
AIUDF
1,25,873
60.72% वोट
🏆 जीत का अंतर: 56,840 वोट (AGP के ज़ाबेद इस्लाम से)
मो. अमीनुल इस्लामAIUDF
1,25,873 60.72%
ज़ाबेद इस्लामAGP
69,033 33.30%
ज़ामेर अलीनिर्दलीय
4,200 2.03%
NOTA
921 0.44%
91.44%
मतदान प्रतिशत
2,07,294
कुल वैध मत
56,840
जीत का अंतर
NOTA: 921 वोट (0.44%) डाक मत: 1,312
जनसत्ता InfoGenIE

सलमारा साउथ विधानसभा सीट (परिसीमन के बाद मनकाचर विधानसभा सीट): इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वाजेद अली चौधरी ने करीब 84% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां दूसरे स्थान नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नुरुल इस्लाम और तीसरे स्थान पर बीजेपी के असदुल इस्लाम रहे। दोनों को क्रमश: 6.13% और 5.12% वोट मिले।

करीमगंज नॉर्थ विधानसभा सीट: बांग्लादेश से सटी असम की इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के कमलाक्ष्य डे पुरकायस्थ ने 60,998 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर मानस दास को आठ हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

करीमगंज साउथ विधानसभा सीट: करीमगंज साउथ विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के सिद्दकी अहमद ने 59.16% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां दूसरे स्थान पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी AGP के अजीज अहमद खान रहे। AGP प्रत्याशी को यहां 37.54% वोट मिले।

पथरकंडी विधानसभा सीट: असम की पथरकंडी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के कृष्णेंदु पॉल ने 49.66% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सचिन साहू को करीबी मुकाबले में हराया। यहां सचिन साहू को 46.7% वोट प्राप्त हुए।

कटिगोरा विधानसभा सीट: असम की कटिगोरा विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला। यहां कांग्रेस के खलील उद्दीन मजूमदार ने 83,268 वोट हासिल कर बीजेपी के गौतम रॉय को हराया। गौतम रॉय को इस चुनाव में 76,329 वोट मिले।