असम में नौ अप्रैल को सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। राज्य के चार जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं।
इनमें धुबरी जिले की गोलकगंज, घुबरी और बिरसिंग जरुआ विधानसभा सीटें, दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले की एकमात्र मनकाचर विधानसभा सीट, करीमगंज जिले की करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण और पथरकंडी सीट शामिल हैं। इनके अलावा कछार जिले की कटिगोरा विधानसभा सीट भी बांग्लादेश से सटी हुई है।
इन सीटों में सिर्फ एक सीट- पथरकंडी में बीजेपी को बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने गोलकगंज, साउमारा साउथ, करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण और कटिगोरा में जीत दर्ज की थी। असम की क्षेत्रीय पार्टी AIUDF धुबरी और मनकाचर सीट जीतने में सफल रही थी। इन आठ सीटों में जीतने वालों में छह मुस्लिम प्रत्याशी थे जबकि दो हिंदू थे।
आइए नजर डालते हैं इन आठ सीटों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर…
गोलकगंज विधानसभा सीट: असम की गोलकगंज विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अब्दुस सोभान अली सरकार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने यहां दस हजार से अधिक वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था।
गोलकगंज चुनाव परिणाम: INC की जीत
धुबरी विधानसभा सीट: धबुरी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में AIUDF के नजरुल हक ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर नजरुल हक को 70% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रत्याशी को महज 26% वोटों से संतोष करना पड़ा।
धुबरी चुनाव परिणाम: AIUDF की प्रचंड जीत
मनकाचर विधानसभा सीट (परिसीमन के बाद बीरसिंह जरुआ): पिछले चुनाव में मनकाचर विधानसभा सीट विधानसभा सीट पर AIUDF के अमीनुल इस्लाम ने 60% से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इस सीट पर दूसरे नंबर पर AGP के जाबेद इस्लाम रहे। उन्हें 33% वोट मिले।
मनकाचर चुनाव परिणाम: AIUDF की प्रचंड जीत
सलमारा साउथ विधानसभा सीट (परिसीमन के बाद मनकाचर विधानसभा सीट): इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वाजेद अली चौधरी ने करीब 84% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां दूसरे स्थान नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नुरुल इस्लाम और तीसरे स्थान पर बीजेपी के असदुल इस्लाम रहे। दोनों को क्रमश: 6.13% और 5.12% वोट मिले।
करीमगंज नॉर्थ विधानसभा सीट: बांग्लादेश से सटी असम की इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के कमलाक्ष्य डे पुरकायस्थ ने 60,998 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर मानस दास को आठ हजार से ज्यादा वोटों से हराया।
करीमगंज साउथ विधानसभा सीट: करीमगंज साउथ विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के सिद्दकी अहमद ने 59.16% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां दूसरे स्थान पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी AGP के अजीज अहमद खान रहे। AGP प्रत्याशी को यहां 37.54% वोट मिले।
पथरकंडी विधानसभा सीट: असम की पथरकंडी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के कृष्णेंदु पॉल ने 49.66% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सचिन साहू को करीबी मुकाबले में हराया। यहां सचिन साहू को 46.7% वोट प्राप्त हुए।
कटिगोरा विधानसभा सीट: असम की कटिगोरा विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला। यहां कांग्रेस के खलील उद्दीन मजूमदार ने 83,268 वोट हासिल कर बीजेपी के गौतम रॉय को हराया। गौतम रॉय को इस चुनाव में 76,329 वोट मिले।