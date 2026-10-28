भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को दिल्ली के चांदनी चौक में BJP के “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” कैंपेन के तहत एक पदयात्रा करेंगे। जानकारी के मुताबिक, भाजपा अध्यक्ष की यह पदयात्रा चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर से लेकर टाउन हॉल तक होगी जो कि शाम 5 बजे शुरू होने की संभावना है।

नितिन नवीन की इस पदयात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी का यह कैंपेन 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सड़कों पर नजर आएंगे।

भाजपा का काउंटर है यह कैंपेन

नितिन नवीन की यह पदयात्रा भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत विपक्ष के ‘वोट चोरी’ और SIR में गड़बड़ी को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी का यह एक काउंटर कैंपेन है। भाजपा के इस कैंपेन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

पार्टी के इस कैंपेन का क्या है मकसद?

भाजपा के इस कैंपेन का मकसद SIR और इलेक्टोरल रोल की एक्यूरेसी, डेमोक्रेटिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में विपक्ष के आरोपों को लेकर काउंटर करना है। बीजेपी इस कैंपेन के जरिए कथित रूप से विपक्ष के पॉलिटिकल एजेंडा और डबल स्टैंडर्ड्स को सामने लेकर आएगी। BJP की रैली का मकसद भारत के डेमोक्रेटिक संस्थानों में लोगों का भरोसा मजबूत करना और देश की एकता और विकास की यात्रा को आम जनता तक पहुंचाना है।

नितिन नवीन की पदयात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी

दिल्ली के चांदनी चौक में नितिन नवीन की पदयात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आज दोपहर चांदनी चौक में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस के मुताबिक, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही सीमित रहेगी।

इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित या नियंत्रित रहेगी। छत्ता रेल चौक, हनुमान सेतु के नीचे, राजा राम कोहली मार्ग, सुभाष मार्ग के टी-पॉइंट, दिल्ली गेट और शांति वन चौक पर गाड़ियों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में जाने से बचने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी है।

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