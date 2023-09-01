\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u091c\u0928\u0924\u093e \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u091c\u0947 \u092a\u0940 \u0928\u0921\u094d\u0921\u093e \u0928\u0947 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0938\u0947 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924 \u0915\u0940\u0964 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0915\u094b '\u090f\u0915 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935' \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0924\u093e \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0915\u093e \u0928\u0947\u0924\u0943\u0924\u094d\u0935 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0938\u094c\u0902\u092a\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u091c\u0947\u092a\u0940 \u0928\u0921\u094d\u0921\u093e \u0928\u0947 \u0906\u091c \u0938\u0941\u092c\u0939 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0915\u0947 \u0906\u0935\u093e\u0938 \u092a\u0930 \u0909\u0928\u0938\u0947 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924 \u0915\u0940\u0964 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0907\u0938 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0924\u0932\u093e\u0936\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0915\u093f \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928\u0938\u092d\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u093e\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u093e\u0932 2014 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0924\u094d\u0924\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928\u0938\u092d\u093e \u0915\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0915 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0928\u0947 \u092d\u0940 2017 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u093e \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u091c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u090f\u0915 \u0926\u0947\u0936, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0915\u093e \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0938\u0902\u0938\u0926 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0938\u0924\u094d\u0930 \u0915\u094b \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0928\u0947 2018 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0925\u093e, "\u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u092e\u093e\u0928\u0935 \u0938\u0902\u0938\u093e\u0927\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0940 \u092c\u094b\u091d \u092a\u0921\u093c\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0906\u0926\u0930\u094d\u0936 \u0906\u091a\u093e\u0930 \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092d\u0940 \u092c\u093e\u0927\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964" \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0907\u0938 \u092a\u0930 \u092c\u0939\u0938 \u0915\u093e \u0906\u0939\u094d\u0935\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926 \u091c\u0924\u093e\u0908 \u0925\u0940 \u0915\u093f \u0938\u092d\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u0926\u0932 \u0907\u0938 \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u0947 \u092a\u0930 \u0906\u092e \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u092a\u0930 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902, \u090f\u0915 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092a\u0930 \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u090f\u0915\u0928\u093e\u0925 \u0936\u093f\u0902\u0926\u0947 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, "\u090f\u0915 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0915\u093e \u092e\u0948\u0902 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0939\u0930 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u094b \u092a\u0948\u0938\u0947 \u0916\u0930\u094d\u091a \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0909\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u092c\u091a\u0924 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u092f\u0939 \u092a\u0948\u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092f\u094b\u091c\u0928\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e \u0906 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964" \u0935\u0939\u0940\u0902, \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0938\u0941\u0936\u0940\u0932 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, "\u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0938\u0924\u094d\u0930 \u092a\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0939\u094d\u0932\u093e\u0926 \u091c\u094b\u0936\u0940 \u0928\u0947 \u091c\u094b \u091f\u094d\u0935\u0940\u091f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u0909\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092c\u0938 \u092f\u0939\u0940 \u0925\u093e \u0915\u093f \u0905\u092e\u0943\u0924 \u0915\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 5 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0938\u0924\u094d\u0930 \u092c\u0941\u0932\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u090f\u091c\u0947\u0902\u0921\u093e \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u0938\u094d\u092a\u0937\u094d\u091f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0941\u091d\u0947 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u092f\u093e\u0938 \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948, \u0907\u0902\u0924\u091c\u093c\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0905\u092d\u0940 \u0924\u094b \u092c\u0938 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u092c\u0928\u0940 \u0939\u0948, \u092c\u093f\u0928\u093e \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0906\u090f \u092c\u093f\u0932 \u0906\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964" Also Read\u091b\u0924\u094d\u0924\u0940\u0938\u0917\u0922\u093c \u0915\u0947 \u0921\u093f\u092a\u094d\u091f\u0940 \u0938\u0940\u090f\u092e \u091f\u0940\u090f\u0938 \u0938\u093f\u0902\u0939\u0926\u0947\u0935 \u0928\u0947 \u0915\u0940 \u090f\u0915 \u0926\u0947\u0936-\u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0915\u0940 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b, \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0907\u0938 \u0906\u0907\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u0939\u0948 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u092c\u0928\u0947 '\u090f\u0915 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935' \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0930\u093e\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0915\u094b '\u090f\u0915 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930, \u090f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935' \u092a\u0930 \u092c\u0928\u0940 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0915\u093e \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092c\u0928\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u092a\u094d\u0930\u092e\u094b\u0926 \u0924\u093f\u0935\u093e\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0932\u094b\u0915\u0924\u093e\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e\u0913 \u0938\u0947 \u091a\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0905\u092a\u0928\u093e \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u093e\u0932 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0915\u0930 \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u091c\u0935\u093e\u092c\u0926\u0947\u0939 \u0939\u094b \u092f\u093e \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0917\u0920\u093f\u0924 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092c\u0928\u0947 \u0939\u094b \u0910\u0938\u093e \u092e\u0941\u091d\u0947 \u092f\u093e\u0926 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0906\u0916\u093f\u0930 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902? '\u0935\u0928 \u0928\u0947\u0936\u0928 \u0935\u0928 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u0936\u0928' \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f- \u091a\u093f\u0930\u093e\u0917 \u092a\u093e\u0938\u0935\u093e\u0928 \u0935\u0928 \u0928\u0947\u0936\u0928 \u0935\u0928 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u0936\u0928 \u092a\u0930 \u0936\u093f\u0935\u0938\u0947\u0928\u093e (UBT) \u0915\u0940 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u091a\u0924\u0941\u0930\u094d\u0935\u0947\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, " \u0907\u0938 \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u0947 \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u092c\u0928\u0940 \u0939\u0948, \u092e\u0948\u0902 \u092a\u0942\u091b\u0924\u0940 \u0939\u0942\u0902 \u0915\u093f \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e, \u0915\u093f\u0938\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902, \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0906\u0930\u0915\u094d\u0937\u0923, \u092c\u0947\u0930\u094b\u091c\u0917\u093e\u0930\u0940 \u092a\u0930 \u0915\u092c \u092c\u0928\u0947\u0917\u0940? 3 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0939\u0940 \u0906 \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0935\u0947 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f 5 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964" \u0935\u0939\u0940\u0902, \u0932\u094b\u0915 \u091c\u0928\u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 (\u0930\u093e\u092e \u0935\u093f\u0932\u093e\u0938) \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u091a\u093f\u0930\u093e\u0917 \u092a\u093e\u0938\u0935\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, "\u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u093e \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0907\u0938\u0947 \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930\u0924\u093e \u0938\u0947 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0917\u0930 \u0907\u0938\u0947 \u0932\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0932\u094b\u0915 \u091c\u0928 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0930\u093e\u092e\u0935\u093f\u0932\u093e\u0938 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0917\u0940\u0964 \u0939\u092e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f '\u0935\u0928 \u0928\u0947\u0936\u0928 \u0935\u0928 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u0936\u0928' \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u0915\u092e\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u0915\u0941\u091b \u092c\u093e\u0927\u093e\u090f\u0902 \u092d\u0940 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u091c\u093f\u0938\u092a\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0939\u0948\u0964