India Today Mood of the Nation Poll: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

India Today Mood of the Nation Poll in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक साल में 66 फीसदी से गिरकर 24 प्रतिशत पर आ गई है। यह बात अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल के जरिए सामने आई है।

दरअसल, इस सर्वे में पूछा गया था कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त अगला पीएम कौन होना चाहिए? अगस्त 2021 में सिर्फ 24 फीसदी लोगों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि जनवरी 2021 में वह इस मामले में 38 फीसदी लोगों की पसंद थे। वहीं, अगस्त 2020 में पीएम के लिए 66 फीसदी जनता ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया था। रोचक बात है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के फ्रायर ब्रांड नेता होने के बाद मोदी की लोकप्रियता भले ही कम हो गई हो, मगर उन्हीं की पार्टी के और उनसे अच्छे संबंध रखने वाले दो नेताओं की पॉपुलैरटी में इजाफा हुआ। पोल के अनुसार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगस्त 2021 में 11 प्रतिशत प्रतिभागियों ने पीएम के लिए सबसे अच्छा माना। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 10 फीसदी था, जबकि अगस्त 2020 में सिर्फ तीन फीसदी लोग ही उन्हें पीएम मटीरियल मानते थे।

सर्वे आगे बताता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी सरकार में नंबर-2 माने जाने वाले अमित शाह को अगस्त 2021 में सात फीसदी लोगों ने पीएम के लायक समझा। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा आठ प्रतिशत था, जबकि अगस्त 2020 में महज चार फीसदी लोगों में वह पीएम के तौर पर पसंद थे।

विपक्षी नेताओं की बात करें तो इनमें पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी की लोकप्रियता अगस्त 2021 में 10 फीसदी, जनवरी 2021 में सात फीसदी और अगस्त 2020 में आठ प्रतिशत थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अगस्त 2021 में आठ फीसदी लोगों ने पीएम के तौर पर पहली पसंद बताया। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा चार प्रतिशत पर था, जबकि अगस्त 2020 में केवल दो फीसदी लोगों की राय में वह पीएम बनने के स्तर के नेता थे।

तेज तर्रार छवि वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की लोकप्रियता भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। अगस्त 2020 में सिर्फ दो फीसदी लोग उन्हें पीएम के लिए फिट मानते थे, पर जनवरी 2021 आते-आते यह आंकड़ा दोगुना होकर चार हुआ और फिर अगस्त 2021 में आठ प्रतिशत हो गया।

पोल के हिसाब से राहुल की बहन प्रियंका की लोकप्रियता में हल्का-फुल्का इजाफा हुआ, जबकि मां सोनिया की पॉपुलैरिटी पहले के बरक्स कम ही हुई। प्रियंका को अगस्त 2020 में दो फीसदी लोग पीएम लायक समझते थे, जबकि अगस्त 2021 में यह डेटा चार हो गया। कांग्रेस अंतरिम चीफ सोनिया की बात करें तो उन्हें पिछले साल अगस्त में पांच फीसदी लोग पीएम के लायक मानते थे, पर अगस्त 2021 तक के सर्वे में उन्हें सिर्फ चार फीसदी लोगों ने इसके लिए सही बताया।

Mood of the Nation August 2021 सर्वे 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच कार्वी इनसाइट्स (Karvy Insights) द्वारा किया गया था। यह पोल देश के 19 सूबों के 115 संसदीय क्षेत्रों और 230 विस क्षेत्रों में किया गया है।