केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही तेजस्वी पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। नकवी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जमात-ए-इस्लामी और पीएफआई पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, ‘खुद को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस हमसे अलग-अलग सवाल पूछती रहती है लेकिन उसे जमात-ए-इस्लामी और पीएफआई जैसे संगठनों के साथ अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने भी जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ अपनी समझ बना ली है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, राजनीति नहीं है।’

नकवी ने कहा, ‘जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी रैली में जमात-ए-इस्लामी के झंडे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। वहां कांग्रेस से ज्यादा जमात-ए-इस्लामी के झंडे दिखाई दे रहे थे।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए, आखिर उसकी क्या मजबूरी है। दरअसल केरल के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस और जमात-ए-इस्लामी के एक संगठन वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है।

We want to ask Tejashwi Yadav whether along with Congress, his party (RJD) has also made an understanding with Jamaat-e-Islami & other radical elements in Bihar. These are questions of national security, not politics: Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minority Minister & BJP leader https://t.co/Lu6n43ytAF

— ANI (@ANI) October 25, 2020