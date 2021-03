बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी को असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनका ताजा हमला कानून मंत्रालय पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून मंत्रालय के अफसर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री व लिस्टिंग सेक्शन में लगातार दखल दे रहे हैं। इससे कोर्ट की साख और काम दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

स्वामी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि वह अपने अफसरों को हिदायत जारी ऐसा न करने को बोलें। इससे कोर्ट की साख पर बट्टा लग रहा है। उनका कहना है कि वह खुद कानून मंत्री रह चुके हैं। वह बखूबी समझते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री रहते वह कोर्ट की मर्यादा का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार में प्रोटोकाल बदल गया है।

उधर, स्वामी के इस ट्वीट पर राघव भारत के हैंडल से ट्वीट किया गया कि लगता है इसी वजह से PIL से लेकर संशोधनों से जुड़े मामलों में देर हो रही है। रोहित चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का लिस्टिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से करप्ट है। जो पैसे से मजबूत हैं या फिर किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उनके मामले जल्दी सुने जाते हैं। मेरे जैसे आम आदमी को 6 साल के इंतजार के बाद भी तारीख नहीं मिलती है।

The Union Law Minister must summon the Law officers to tell them to stop interfering with Registry and Listing Section of the Supreme Court. I know the Minister can since I had been Law Minister earlier. But protocol may have changed in Modi's regime. Then he cannot.

