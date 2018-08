वीडियो: बीजेपी सांसद ने गंभीरता से रखी ‘पुरुष आयोग’ बनाने की मांग, लगे ठहाके

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में महिला अधिकारों की मांग का झंडा बुलंद किया जा रहा हो। यूपी के मऊ जिले की घोसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर ने पुरुष अधिकारों की मांग उठाई है। शुक्रवार (3 अगस्‍त) को सांसद राजभर ने शून्यकाल में संसद में पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पुरुष आयोग बनाने की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में पुरुषों पर भी महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। ऐसे में उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी आयोग के गठन की जरूरत है।

बता दें कि शुक्रवार को सांसद ने शून्य काल में महिलाओं के उत्पीड़न से पीड़ित पुरुषों की व्यथा को उठाया। सांसद ने महिला पीड़ित पुरुषों की सुनवाई और उन्हें जल्द न्याय प्रदान करने हेतु पुरुष आयोग के गठन की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि देश में बड़ी संख्या ऐसे पुरुषों की भी है जो महिलाओं के सताए हुए हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।

It’s my open challenge to all media houses , to show the country the demand of formation of #PurushAayog to address the issues of men.

Heartfelt thanks to MP from Ghosi UP, Sh Harinarayan Rajbhar of @BJP4India for his brave stand ,

for raising this issue very well in Parliament. pic.twitter.com/dk3ae0sSfy

— Barkha Trehan (@trehan_barkha) August 5, 2018