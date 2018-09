केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा टीवी चैनलों को दलित शब्द के इस्तेमाल से रोकने पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने इस संबंध में समाचार एजेंसी एएनआई को बयान दिया है। अपने बयान में डॉ. राज ने कहा है कि मंत्रालय की सलाह तो ठीक है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। डॉ. उदित राज ने कहा,” दलित का अर्थ ही अनुसूचित जाति है। ये शब्द ‘दलित’ ही सर्वप्रचारित और सर्वमान्य है। मंत्रालय की सलाह तो ठीक है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।” बता दें कि भाजपा सांसद की ये प्रतिक्रिया केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नई एडवाइजरी पर आई है। मंत्रालय ने ये सलाह बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जारी की है।

Dalit means scheduled class. The term ‘Dalit’ is widely used and accepted. An advisory is fine but it should not be made compulsory: Udit Raj BJP MP on an advisory by I&B ministry to the media to stop using the word ‘Dalit’ pic.twitter.com/hios1lxeNC

— ANI (@ANI) September 4, 2018