बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति IPC में फंसा है तो हमारा मतलब इंडियन पैनल कोड (भारतीय दंड संहिता) होता है। लेकिन अब IPC का तात्पर्य iPhone चोर भी है। स्वामी के मुताबिक, इससे बीजेपी की आईटी सेल के porno purveyors होने के साथ उन बेरोजगारों के बारे में भी पता चलता है, जो मानसिक रूप से विकलांग हैं और iPhone की बिक्री के रैकेट में शामिल थे। अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

स्वामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए। एक यूजर का कहना था कि बीजेपी में तो वह खुद भी शामिल हैं। एक अन्य का कहना था कि स्वामी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बात करें तो वह बगावत है और आजाद एंड कंपनी कांग्रेस के खिलाफ बात करके क्या कर रही है। उन्हें ऐसे दर्शाया जा रहा है जैसे वो अपनी पार्टी में घुटकर जी रहे थे। कुछ अन्य लोगों ने भी ट्वीट करके स्वामी पर तंज कसे।

When we say someone is an IPC case we mean a criminal as per Indian Penal Code. But now IPC also means IPhone Chors. That describes BJP IT cell porno purveyors and other mentally deficient unemployed who were in a iphone sales racket. Mumbai police has registered a case now

