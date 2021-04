कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम एक होल सेल फ्रॉड है तो क्या बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए आप हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे। नेता ने आज ट्वीट किया, ‘सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या आपको अभी भी लगता है कि ईवीएम एक होल सेल फ्रॉड है?अगर हां तो क्या आप बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे?’

दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि जब देश में बैलेट सिस्टम हुआ करता था हमारे पास सभी दलों के मतदाता हुआ करते थे। इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एक होल सेल फ्रॉड है। बता दें कि असम बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी के नाम से दर्ज कार में ईवीएम पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया और स्पेशल ऑब्जरवर से रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने बताया कि ईवीएम कार में कैसे पहुंची? आयोग ने कहा कि करीमगंज जिले में राताबाड़ी सीट की पोलिंग टीम 149 कड़ी सुरक्षा में मतदान के बाद लौट रही थी। हालांकि इस बीच बारिश के चलते सड़क पर कीचड़ भर गया था।

Subramanian Swamy ji do you still believe EVM is a “Whole Sale Fraud?” If so would you please join us on our Campaign to go back to Ballot Box? pic.twitter.com/Fb00VXZXRj

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 3, 2021