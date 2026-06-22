बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के बीच रविवार को तीखी बहस हुई। तेजस्वी सूर्या ने NEET एग्जाम के दिन बेंगलुरु में एक मेगा रैली आयोजित करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। रैली के कारण कथित तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और इसकी वजह से कई छात्र समय पर पेपर नहीं दे पाए। तेजस्वी सूर्या के आरोपों के जवाब में प्रियांक खड़गे ने उन्हें ‘सीरियल मिसइन्फॉर्मेशन सांसद’ करार दिया। खड़गे ने उनके आरोप को आधा सच और बनावटी गुस्सा बताया।

बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को बी के हरिप्रसाद के पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चार्ज लेने के सिलसिले में आयोजित किया गया था।

तेजस्वी सूर्या का क्या है आरोप?

X पर एक पोस्ट में तेजस्वी सूर्या ने कहा, “कांग्रेस पार्टी पैलेस ग्राउंड्स में अपनी रैली के लिए कोई और दिन चुन सकती थी। इसके बजाय, उसने वही दिन चुना जिस दिन हज़ारों छात्र NEET दे रहे हैं। बेंगलुरु में भारी ट्रैफिक जाम की वजह से कई छात्रों को देर हो गई, कुछ घबराहट में एग्जाम सेंटर पहुंचे और उन्हें अंदर जाने देने के लिए अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ीं।”

तेजस्वी सूर्या ने कहा शुक्र है कि परीक्षा अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और उन्हें समय दिया। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि हफ़्तों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्र और एग्जाम को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा, “अगर उनकी चिंता सच्ची होती, तो उनकी पार्टी भारत के सबसे ज़रूरी एंट्रेंस एग्जाम में से एक के ठीक समय पर शहर के बीचों-बीच एक बड़ी राजनीतिक रैली करने से बचती। छात्रों को संवेदनशीलता मिलनी चाहिए, राजनीतिक ड्रामा नहीं। छात्रों की चिंता दिल्ली में एक नारा और बेंगलुरु में परेशानी नहीं हो सकती।”

प्रियांक खड़गे ने दिया जवाब

तेजस्वी सूर्या पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सांसद का नाम लिए बिना कहा, “हमेशा की तरह, सीरियल मिसइन्फॉर्मेशन MP वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा आता है- आधा सच फैलाना और गुस्सा बनाना। कुल 720 छात्रों को RC कॉलेज को NEET एग्जाम सेंटर के तौर पर अलॉट किया गया था। इनमें से 142 उपस्थित नहीं थे। तीन छात्र एग्जाम नहीं दे पाए। मगदी से ट्रैवल कर रही एक छात्र को टाइम पर बस नहीं मिली और वह सेंटर पर देर से पहुंची, जिससे उसका एग्जाम छूट गया।”

गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आगे कहा, “एक और छात्र 3 मई को हुए एग्जाम का पुराना हॉल टिकट लेकर आया था और इसलिए उसे एग्जाम लिखने की परमिशन नहीं दी गई।” खड़गे के मुताबिक RT नगर साइड से ट्रैवल कर रहे सिर्फ एक छात्र का एग्जाम छूटा, और सही वजह का अभी पता लगाया जा रहा है।

प्रियांक खड़गे ने बताया, “बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने काफी पहले ही पब्लिक नोटिफिकेशन और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी। बीजेपी सांसद , जो अलग-अलग वजहों से एग्जाम मिस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे हुए हैं, तब आसानी से चुप थे जब उनकी अपनी ‘नाकाबिल सरकार’ ने 22 लाख से ज़्यादा छात्रों को NEET मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक और अव्यवस्था की वजह से परेशान होने दिया, जिसमें 10 से ज़्यादा छात्रों के सुसाइड करने की खबर है। बीजेपी सांसद के अपने लॉजिक से अगर आज एग्जाम मिस करने वाले किसी छात्र के लिए कांग्रेस रैली को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, तो मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक, छात्रों की परेशानी और मौतों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें ऑफिस से निकाल देना चाहिए।”

प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि बदकिस्मती से खाली ट्रंक वाले सांसद के लिए, यहां कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है जिससे वह बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद खोलकर निकल सकें।

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