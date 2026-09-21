बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के बयानों के संबंध में सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस की वैचारिक जड़ें पूरी तरह से उजागर हो चुकी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने हामिद अंसारी द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए 2019 की एक पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के हवाले से कहा गया था कि उनके लिए साम्यवाद उतना बड़ा खतरा नहीं था जितना कि हिंदू राष्ट्रवाद।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक पुस्तक का हवाला दिया। पुस्तक के अनुसार नेहरू जी कह रहे हैं कि उनके लिए साम्यवाद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इसके लिए मैं हामिद अंसारी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने तीन वाकई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।” सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इस खुलासे से आधुनिक कांग्रेस का वैचारिक स्वरूप और चरमपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ उसका जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है।

कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्ट की ओर बढ़ रही- त्रिवेदी

सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इस खुलासे से आधुनिक कांग्रेस का वैचारिक स्वरूप और चरमपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ उसका जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “पहला, उन्होंने पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से ‘मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस’ बन गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के अनुसार, साम्यवाद वास्तव में एक खतरा था। जबकि आज कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्ट की ओर बढ़ रही है।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक विचारधारा की जड़ें सीधे नेहरूवादी विचारधारा में हैं। उन्होंने कहा, “हामिद अंसारी ने नेहरू का जिक्र किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शब्दों में जो झलकती है, उसकी कहानी उनके खानदानी संबंधों में छिपी है।”

हामिद अंसारी ने क्या कहा था?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने नूरानी की 2019 में प्रकाशित पुस्तक की प्रस्तावना में की गई टिप्पणियों को याद किया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक के दौरान पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंदेविया द्वारा रिकॉर्ड किए गए नेहरू के कथनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “2019 में छपी किताब का टाइटल था ‘The RSS: A Menace to India’। किताब की भूमिका की शुरुआती लाइनों में AG नूरानी ने एक शेर का इस्तेमाल किया था, जो आज भारत के मुसलमानों की आम सोच को दिखाता है। उसी भूमिका में उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कही बातों का ज़िक्र किया, जिसे विदेश सचिव गुंडेविया ने रिकॉर्ड किया था। नेहरू ने चेतावनी दी थी कि ‘भारत के लिए असली खतरा साम्यवाद नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है।”

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद हामिद अंसारी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में एक जनसभा के दौरान कहा कि कल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिया। ये बातें देश और सनातन परंपरा के लिए बेहद डरावनी हैं। पढ़ें पूरी खबर