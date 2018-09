बीजेपी के राज्य सभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अधिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्वामी ने अधिया पर सोनिया गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी बचाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर वित्त सचिव हसमुख अधिया का खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्रवाई चलाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में स्वामी ने हसमुख अधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों को रेखांकित करते हुए लिखा है कि वो सोनिया गांधी और पी चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारियों का जानबूझकर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि सोनिया गांधी और चिदंबरम को बचाया जा सके।

वित्त मंत्री को लिखे पत्र में स्वामी ने एक वेबसाइट पर छपी खबर का उल्लेख करते हुए कहा है कि पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने वित्त सचिव अधिया को गिफ्ट में सोने की बिस्किट और कई महंगे आइटम दिए थे ताकि वो उसके खिलाफ जांच न करे। स्वामी ने लिखा है कि अधिया को नीरव मोदी ने आम जनता के करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच टालने के लिए ही महंगे गिफ्ट दिए। बीजेपी सांसद ने वित्त सचिव पर नीरव मोदी को भगाने का भी आरोप लगाया है। स्वामी ने पत्र में लिखा है कि वित्त मंत्री वित्त सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)डी और 13(2) और आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दें।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए स्वामी ने कहा, ‘मैंने वित्त सचिव हंसमुख अधिया के खिलाफ केस चलाने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। अधिया भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने खत में भी किया है।’ बता दें कि हसमुख अधिया गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें मोदी सरकार ने नवंबर 2014 में वित्त मंत्रालय में बतौर सचिव नियुक्त किया था। सितंबर 2015 में उन्हें राजस्व सचिव बनाया गया। इसके बाद उन्हें पिछले साल नवंबर 2017 में वित्त सचिव बनाया गया।

#WATCH BJP MP Subramanian Swamy says ' Have written to Finance Minister seeking sanction to prosecute his Finance Secretary Hasmukh Adhia because he has been invollved in corrupt activites and in protecting corrupt ppl like P Chidambaram and Sonia Gandhi" pic.twitter.com/GR5iqpkTJb

