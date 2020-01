भाजपा नेता सुब्रह्मणयम स्वामी ने नए साल के पहले ही दिन TDK के झूठ के जरिये कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। स्वामी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि वाजपेयी सरकार की तरफ से नागरिकता आवेदन के मुद्दे को उठाया।

उन्होंने लिखा कि कभी सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता का बात नहीं कही है। इतना ही नहीं उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर भी झूठ बोलने की बात कही। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी ने इस बात का कभी खुलासा नहीं किया कि वह यूके में 1960 के दशक में कहां काम करती थीं। उन्होंने पीएलओ आतंकी संबंध छुपाने की भी बात कही।

मालूम हो कि सुब्रह्मणयम स्वामी पहले भी सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत रूप से हमले कर चुके हैं। वह सोनिया गांधी की शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। स्वामी कह चुके हैं कि सोनिया गांधी अपनी पढ़ाई को लेकर झूठ बोला है। वह सिर्फ पांचवी पास हैं। इतना ही नहीं इस साल जुलाई में उन्होंने सोनिया गांधी को झूठी महिला कहा था।

उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी झूठी हैं और उनके पिता हिटलर की सेना में थे। उन्होंने कहा था कि सोनिया रेस्टोरेंट में वेटर थीं और उनके पास कैंब्रिज की कोई डिग्री नहीं है। स्वामी के अनुसार वह कैंब्रिज अथॉरिटी से एक लेटर भी लिखवाकर लाए थे जिसे उन्होंने लोकसभा में पेश किया था।

New year listing of TDK lies: 1.Disqualifying omissions in citizenship application regularised by Vajpayee govt. 2.Never renounced Italian citizenship. 3.Lied about her educational qualification. 4.Never disclosed where she worked in U.K. in 1960s. 5. Hid her PLO terror links

