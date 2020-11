भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि “मैंने भाजपा सरकार को संविधानिक रास्ता दिखा दिया है। मैं घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूं लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकता।” स्वामी का यह ट्वीट अर्नब गोस्वामी के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने बीते दिनों अर्नब गोस्वामी को लेकर एक ट्वीट किया था।

इस ट्वीट में सुब्रमण्यन स्वामी ने लिखा था कि “गोस्वामी के पास भाजपा के केन्द्रीय मंत्रियों का समर्थन है, जो उनके पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं भी आवाज उठाऊंगा तो इससे कौन सा ज्यादा फर्क पड़ेगा? अगर भाजपा चाहती है तो यह महाराष्ट्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 ए के तहत निर्देश भेज सकती है….अगर वह फिर भी नहीं सुनते हैं तो फिर संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करें।”

I have shown the Constitutional way to the BJP govt. I can take a horse to water but i cannot make it drink

— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 8, 2020